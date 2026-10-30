Kako su izvestili mediji, u pitanju je prihvatanje amandmana gradonačelnice Ive Rinčić, kojim se u opšte odredbe uvodi obaveza poštovanja ustavnih vrednosti i zabrana takvih simbola i poruka, uključujući i poklič „Za dom spremni”, a zabrana se odnosi na sve javne površine obuhvaćene odlukom.

Foto: Depositphotos/sarmdy

 

Amandman su prethodno podneli opozicioni "Možemo!", PGS, IDS i Lista za Rijeku i SDP, predlažući zabranu isticanja ustaških i fašističkih simbola. U raspravi, gradonačelnica je naglasila da Rijeka ostaje grad antifašizma, slobode, otvorenosti i tolerancije i da nema mesta veličanju fašizma, nacizma i ustaštva.

Objasnila je, međutim, da predloženi amandman nije dovoljno pravno razrađen jer obuhvata samo određene privremene sadržaje, a ne sve javne površine na koje se Odluka primenjuje. Takođe je upozorila na moguće pravne posledice predloženih jednostranih raskida ugovora i podnela svoj amandman sa širom primenom:

– Postavili smo jasan civilizacijski i ustavni standard za ceo grad. Tako deluje odgovorna vlast koja štiti i ustavne vrednosti i gradski budžet.

Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo

 

– A sada, kada smo rešili pitanje prazničnih štandova, hajde da otvorimo ono od čega bežite godinama – stvarne probleme na ulicama Rijeke. Znam da bi neki od vas sada želeli da pitaju zašto preko noći niste obrisali HOS-ov mural na Škurinjama. Jer mi nismo aktivisti koji, pod okriljem noći, preko kolena vuku poteze da bi izazvali ulične sukobe, već odgovorna institucija. Dok vi trideset godina mirno šetate pored ofarbanih fasada, ova administracija je počela da rešava problem tamo gde se on jedino može rešiti – kroz vladavinu prava. Seli smo za sto sa predstavnicima boračkih udruženja i navijačima. Nismo bežali od teške teme, već smo otvorili dijalog – rekla je Rinčić.

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Nakon rasprave, opozicioni klubovi su povukli svoj predlog, a Odluka je jednoglasno usvojena, uz prihvaćen amandman gradonačelnika.

(Kanal.ri.hr)

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