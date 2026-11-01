Muzičar Mate Mišo Kovač preminuo je u 85. godini. Iza sebe je ostavio ogroman broj vanvremenskih hitova po kojima će ga pamtiti čitav region, dok je njegov privatni život bio obeležen teškim porodičnim tragedijama.

Foto: Jutjub printskrin/Croatia Records

 

 

Pevač je bio poznat i po svom britkom jeziku bez dlake na jeziku, a svojevremeno je podigao veliku prašinu u javnosti kada je oštro govorio o svom kolegi Zdravku Čoliću, naglasivši tom prilikom da se Čola proslavio samo uz pomoć dobre reklame.

- Od Zdravka Čolića su napravili sveca, a on ima samo dobru reklamu i nijedan dobar hit. Nikad ga nije ni imao - rekao je tada Mišo Kovač za Večernji list, komentarišući nastup Zdravka Čolića koji je napunio Arenu Zagreb za Dan žena, 8. marta.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

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Ono što je Kovača tada zapravo najviše pogodilo i zasmetalo mu jeste fotografija Čolića u JNA uniformi, koja se tokom zagrebačkog koncerta prikazivala na velikom ekranu u pozadini bine.

- To je provokacija. On je pristojan dečko i dobro peva, ali doneti crvenu zvezdu u Zagreb?! Publika mu je tapšala, što je naš najveći problem - poručio je tada ogorčeni Mišo.

(Mondo)

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