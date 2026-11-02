Pevačica Neda Ukraden uputila je poslednji pozdrav kolegi Miši Kovaču, evocirajući uspomene na zajedničke turneje, koncerte i duet „Zbogom neverna dušo“. U emotivnoj poruci istakla je da će godine koje su proveli na sceni zauvek ostati deo njenog sećanja.

Neda se od kolege oprostila rečima u kojima je podsetila na njihovu saradnju i njegovu prepoznatljivu harizmu.

– Poslednje zbogom dragom kolegi, harizmatičnom i neponovljivom Mišu Kovaču. Zauvek u sećanju mi ostaju naše turneje, koncerti, duet „Zbogom neverna dušo“. Putuj s anđelima, dragi Mišo – napisala je Neda Ukraden. Foto: Jutjub printskrin/Croatia Records

NJihove zajedničke nastupe obeležio je i pomenuti duet, koji je pevačica izdvojila kao jednu od uspomena na dugogodišnjeg kolegu.

Oproštaj od pevača najavljen je u Šibeniku, Splitu i Zagrebu. Na stadionu Poljud u Splitu ispraćaj će biti održan u utorak, 3. novembra, od 16 časova, u organizaciji Hajduka, Torcide Split i Hrvatske glazbene unije.

Foto: M.M./ATAImages

Prema najavi organizatora, okupljeni će se od Kovača oprostiti uz njegove najpoznatije pesme. Ulaz će biti besplatan, uz ulaznice, dok je objavljivanje pojedinosti o njihovom preuzimanju najavljeno za ponedeljak.

Nakon Splita planiran je oproštaj u Zagrebu. Prema dostupnim najavama, komemoracija bi trebalo da bude održana u dvorani „Vatroslav Lisinski“, a sahrana na Mirogoju, ali termini tih događaja još nisu bili zvanično potvrđeni.

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