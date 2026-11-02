Jelena Karleuša danas se pojavila na snimanju nove emisije "Pinkove zvezde" kao divlja mačka - u bundi od veštačkog krzna i sandalama koje su takođe imale krzno na sebi.

Pevačica je stala pred okupljene novinare i odgovorila prvo na pitanje kako je.

- Bilo je gore, a bilo je i bolje! To je najbolji odgovor na to pitanje u ovom trenutku - rekla je Jelena. Foto: ATA images/A. Ahel

Jelena se vratila i na Instagram, o čemu je i sada govorila.

- Očekujemo sada da divni ljudi koji su mi oborili prvi Instagram, pokušaju i ovaj dragi, valjda neće imati toliko sreće - rekla je pa odgovorila na pitanje da li se plaši da će joj profil opet biti ugašen.

- Mnogo se plašim! (smeh) Koga ujede zmija taj se plaši od crva. Plašim se, jer se ceo život borim protiv onih koji se bore za gušenje, rušenje medija, slobodu i tako dalje. To je moja karma i boriću se protiv toga. Svako ima pravo da ima svoje društvene mreže i tamo objavljuje svoja mišljenja i tako dalje. Na "Iksu" me prati jako mali broj ljudi, ali čita ogroman broj ljudi. Ja sam stalno na trendingu tamo, i to na svetskom trendingu, a ja sam samo žena koja se bavi muzikom.

Objavljen telefon Jelene Karleuša

Broj telefona i adresa Jelene Karleuše su izašli u javnost.

- Ja živim sa jednim maloletnim detetom, a ovo je sve jedna realnost koju mi sada živimo. Niko to ne osuđuje, svi to vide. Pretili su mi smrću i tako dalje. Umesto da se bavim koncertima i pesama ja pričam o pretnjama. Ja sam samo htela da budem muzička zvezda, a ne da pričam o napadu, pretnjama. Baš je uzbudljivo biti ja! Nika se uplašila. Zvali su me neki ljudi i rekli da sam ugrožena, a onda sam ja spustila te metalne šalone i Nika se mnogo uplašila. Bile smo u kući samo ona i ja i životinje. U moju kuću i mog deteta, mogu samo preko mene mrtve. Ja imam obezbeđenje, prijatelje, ima mene ko da brani. Foto: ATA images/M. M.

Nisam neko ko menja mišljenje zbog pritiska i nikad neću bio deo rulje. Ja razmišljam svojim mozgom i imam svoj stav. Svaki moj stav je pravičan. Nisam neko ko poziva na nasilje. Kako svojoj deci želim samo najbolje, želim i drugoj deci.

O otkazanom nastupu u Nemačkoj, takođe je imala šta da kaže:

- To je reč o nekoj ekipi iz Nemačke, koja je neki Tutin, Sjenica, Sandžak, a ja sam rekla da ne želim nikakve zastave na Javnom servisu Srbije, pa su se oni tamo zapitali kako ja to mogu da kažem pa su mi otkazali nastup. Ali jedan nastup manje - više nije bitan. Evo, nemam ni problem da mi se svi nastupi otkažu, ali u narednom periodu ću i te kako pevati. Ja sam najveća zvezda na Balkanu, ne znam koji problem ljudi imaju. Ne shvatam o čemu je tu reč, ali izgleda da su došla takva vremena.

(Kurir)

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