Ćerka pokojnog hrvatskog pevača Miše Kovača, Ivana Kovač, oglasila se prvi put nakon smrti oca. Ona je na svom nalogu na Instagramu podelila video-snimak na kom je njen otac ranije govorio o veri, temi koja mu je bila vrlo važna.

Iako je Ivanina objava prošla bez opširne poruke i potresnih reči, veliku pažnju je izazvao njen izbor videa. Na snimku se čuju reči Miše Kovača koji je govorio o svom dubokom uverenju i ličnom odnosu prema veri. Foto: Jutjub printskrin/Croatia Records

"Katoličanstvo nije vera, već stvarnost"

- Imam jedan krst oko vrata koji su mi dali Janjevci, čast mi je što su mi ga dali. Imam Isusa kojeg su mi dali u Australiji. Živog Isusa! Kako? Katoličanstvo nije vera, već stvarnost, jer On je živ - govorio je Mišo u snimku.

Podsetimo, hrvatski pevač Mišo Kovač preminuo je u 86. godini u svom domu u Splitu, a vest o njegovom odlasku odjeknula je širom regiona.

Ko je Ivana Kovač?

Ivana Kovač, ćerka pevača Miše Kovača, iza sebe ima tešku životku priču, a kako se navodilo, u jednom peridu života imala je problem i sa narkoticama, heroinom.

Ipak, na sreću, brzo se rešila poroka, i sada se bavi muzikom i sa svojim suprugom dobila je ćerku. Kako su mediji prenosili, Ivana je krajem devedesetih upala u kandže droge kada je njen otac Mišo navodno pokušao da oduzme sebi život kada je izgubio sina.

Taj trenutak je bio težak za nju jer je nekoliko godina ranije u ratu izgubila i rođenog brata Edija, koji je poginuo. Ivana je sve teško podnosila, pogotovo otuđenost oca. Nakon pogibije starijeg brata, očeve teške depresije i razvoda roditelja, pa je posegnula za heroinom. Foto: Instagram printskrin/ivanakovacofficial

- Ja sam bio toliko zaokupljen samim sobom i svojom depresijom da nisam ni primjećivao njenu zavisnost - rekao je pre nekoliko godina pevač. Ipak, Ivanu je jednom prilikom, polumrtvu pronašla Mišina sadašnja supruga Lidija i spasla joj je život.

Bila je dve godine u komuni u kojoj se lečila od zavisnoti, o čemu je pričala.

- Izvukla sam se, ali nije bilo nimalo lako. Rekla bih da je zapravo strah od povratka u komunu bio presudan - rekla je svojevremeno Ivana.

(Kurir)

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