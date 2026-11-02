Vođenje "Dnevnika 2" na Prvom programu RTS-a u ponedeljak, 2. novembra, povereno je voditeljki Dragani Anastasijević.
U pitanju je poznato lice Javnog servisa Srbije. Ima iskustvo vođenja informativnih emisija, a mahom je znamo kao prezenterku Vesti.
Podsetimo, prethodnih dana Dnevnik 2 na RTS-u su vodili Miljana Lazić, kao i Mirko Mihajlović.
Milica Simović novo TV lice RTS-a
Voditeljka Milica Simović jedno je od novih TV lica RTS-a odabranih putem Javnog poziva.
Osim nje tu su i Mina Spasojević, Milica Bulat, Marko Jeremenović, Branislav Ćalić, Biljana Đajić, Ana Stojadinović, Andrija Blagojević, Helena Orlić, Milica Bainović, Jovan Vukosavljević, Jana Stanić, Milica Simović, Luka Vujović, Sara Milićev, Dejan Karović, Katarina Petrović i Luka Radosavljević.
(Blic)