Radio-televizija Srbije nastavlja da uvodi nova lica u svoj program, a gledaoci su u utorak, 3. novembra, imali priliku da upoznaju Branislava Ćalića, jednog od kandidata izabranih putem javnog poziva.

On je ovog jutra dobio svoje mesto u informativnom delu Jutarnjeg programa RTS-a, gde je publici predstavio najvažnije vesti iz zemlje i sveta.

Ćalić, koji je inače po profesiji glumac, prvi put se našao u ovoj ulozi pred širokim auditorijumom Javnog servisa, a svoj zadatak obavio je profesionalno i sigurno, nastavljajući niz predstavljanja novih televizijskih lica koja će u narednom periodu biti deo programa nacionalne televizije. Foto: RTS printskrin

Vođenje današnjeg izdanja Jutarnjeg programa povereno je Sunčici Maksimović, dok je Ćalić bio zadužen za informativni segment emisije. Foto: RTS printskrin

Dan ranije predstavila se Milica Simović

Samo dan pre Ćalićevog pojavljivanja, u ponedeljak, 2. novembra, gledaoci su u istoj emisiji imali priliku da vide Milicu Simović, koja je takođe izabrana putem javnog poziva RTS-a.

Mlada prezenterka bila je zadužena za pregled aktuelnih događaja iz Srbije i sveta, a svoj prvi nastup u ovoj ulozi obavila je profesionalno. Foto: RTS printskrin

NJihovo pojavljivanje deo je predstavljanja nove generacije televizijskih lica, kojima je pružena prilika da svoje znanje i veštine pokažu pred kamerama Javnog servisa.

Ko su nova lica RTS-a?

Pored Branislava Ćalića i Milice Simović, među kandidatima koji su postali deo RTS-a nalaze se i Mina Spasojević, Milica Bulat, Marko Jeremić, Biljana Đajić, Ana Stojadinović, Andrija Blagojević, Helena Orlić, Milica Bainović, Jovan Vukosavljević, Jana Stanić, Luka Vujović, Sara Milićev, Dejan Karović, Katarina Petrović i Luka Radosavljević.

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