"Nisam oženio svoju sestru", rekao je američki čelnik Donald Tramp tokom govora na predizbornom skupu na Floridi krajem otobra.

On je tom prilikom, kako pojašnjava Dejli Mejl, napao kongresmenku iz Minesote Ilhan Omar zbog optužbi da se udala za vlastitog brata. "Imao sam dve drage [sestre], jedna mi je preostala, Elizabet. Ona je sjajna. Ali nikad ih nisam zaprosio. Prelepe su, ali nikad me nijedna od njih nije posebno privlačila. To jednostavno nije za mene", rekao je Tramp, izazvavši smeh u publici.

Trampova sestra Marien Tramp Beri, koja je bila sudinica, preminula je u novembru 2023. u 86. godini života. NJegova druga sestra, Elizabet Tramp Grej, ima 84 godine i živi u Palm Biču na Floridi.

Trump’s Florida rally is off to a great start: TRUMP: I did not marry my sister. I had two lovely -- I have one left. Elizabeth. She's great. But I have not -- I never proposed to them. They’re beautiful, but I was never -- I was never particularly attracted to either of them. It's not my deal. — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) October 31, 2026

Trampovi komentari odnosili su se na optužbe upućene demokratskoj poslanici Ilhan Omar. Omar, somalijska imigrantkinja, odbacila je tvrdnje da joj je Ahmed Nur Said Elmi, s kojim je bila u braku od 2009. do 2017. godine, brat i da su se venčali kako bi mogao da dobije zelenu kartu. Ministarstvo pravosuđa potvrdilo je da je pokrenulo istragu o tim optužbama, a savezni agenti ranije ovog meseca izvršili su nalog za pretres njenog doma u Vašingtonu.

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