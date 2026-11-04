Jugoslovensko dramsko pozorište oprostilo se od glumca i dizajnera Dejana Paroškog, koji je preminuo u nedelju, 1. novembra, u Slovenskoj Bistrici. Tim povodom, JDP je na svojoj zvaničnoj Instagram stranici objavio emotivnu poruku, podsećajući na njegov umetnički put, pozorišne uloge i saradnju sa brojnim istaknutim rediteljima.

- U nedelju, 1. novembra, u Slovenskoj Bistrici umro je Dejan Paroški, glumac i dizajner. Studirao je i diplomirao u klasi profesora Milenka Maričića i asistenta Branislava Mićunovića, u izuzetnoj generaciji koja se na Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu upisala 1986. godine.

Na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta zaigrao je kao student, krajem osamdesetih. Tokom sledećih desetak godina igrao je u uspešnim i značajnim predstavama naše kuće: Valjevska bolnica, Dibuk, Velika auto-trka, Narodni poslanik, Razbojnici, Vesele žene vindžorske, Devojka modre kose, Florentinski šešir, Tergovci, Poslednji dani čovečanstva, Knez Mihajlo i Mrtve duše, sarađujući s nekim od najuglednijih jugoslovenskih reditelja, kao što su bili Dejan Mijač, Edvard Miler, Dimitrije Jovanović, Branko Pleša, Vida Ognjenović, LJubomir Draškić, Gorčin Stojanović. Glumio je i u predstavama drugih pozorišta, na filmu, televiziji i na radiju.

Sledeće, važno poglavlje stvaralaštva, Dejan je sa uspehom posvetio novom kreativnom izazovu, grafičkom dizajnu, radeći u Srbiji i Sloveniji, u kojoj je sa porodicom proveo poslednje godine svoga života.

Dejanovi pijatelji i kolege iz Jugoslovenskog dramskog nikada neće zaboraviti godine koje su proveli s njim, njegove uloge, ljudskost i toplinu.

Dejan Paroški biće sahranjen u Slovenskoj Bistrici u Sloveniji, u četvrtak, 5. novembra 2026, stoji u saopštenju.