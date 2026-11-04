Na fotografiji Kristina Agilera pozira u raskošnoj kadi, okružena zelenim biljkama. Prirodna svetlost stvara igru senki, dok joj kosa delimično prekriva lice.

Kako bi izbegla cenzuru, grudi je prekrila emotikonima u obliku duha. Uz fotografiju je kratko napisala:

- Poslednji izgled pred Noć veštica.

Objava je izazvala burne reakcije na društvenim mrežama, a komentari i dalje pristižu. Među njima se izdvajaju komplimenti na račun pevačicinog izgleda, uz poruke da je iz godine u godinu sve zgodnija.

Prošle godine pozirala kao sirena u školjci

Kristina je i prošle godine privukla pažnju kostimom za Noć veštica, kada se prerušila u sirenu u unikatnoj kreaciji Rafaele Pestritu. Pozirala je u velikoj školjci sa verenikom Metjuom Rutlerom, koji je bio kostimiran kao Triton. Foto: Instagram printskrin/xtina

Dugogodišnja ljubav i porodični život

Kristina i Metju Rutler vereni su od 2014. godine, a poslednji put su zajedno privukli pažnju javnosti 19. jula, na proslavi u NJujorku. Foto: Instagram printskrin/xtina, Profimedia

Imaju dvanaestogodišnju ćerku Samer, dok pevačica iz braka sa bivšim suprugom DŽordanom Bratmanom ima i osamnaestogodišnjeg sina Maksa.

(Žena)

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