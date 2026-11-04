Emir Habibović se na svom Instagram profilu obratio Jeleni Karleuši, jer mu je zasmetalo što je ona u svojoj izjavi pomenula Tutin, Sjenicu, Sandžak i Novi Pazar, kada je komentarisala svoj otkazani nastup u Nemačkoj.

Foto: ATA images/A. Ahel

Pop zvezda je tom prilikom rekla da su joj gazde klubova u Nemačkoj, koji su rodom iz pomenutih gradova, otkazali nastup jer je izjavila da na Javnom servisu Srbije želi da vidi samo srpsku zastavu.

"Ko je on?"

Jelena je povodom uvreda koje joj je pevač javno uputio dobila pitanje novinara da se izjasni, a u prvom momentu nije znala o kome se radi.

- Ne znam ni ko je on. Čime se on bavi? - započela je Karleuša za "Kurir" i nastavila:

Foto: Printskrin/Jutjub/ A Sad Malo Mi

- Od koga brani Tutin i Sjenicu? Ako kažem za nekoga da je iz Tutina, to nije uvreda ili napad. Jesu li gazde iz Nemačke otkazali moj koncert zbog slabe prodaje ili zbog solidarnosti prema studentima? Sad mi ništa nije jasno - dodala je Jelena Karleuša, a kada videla fotografiju Habibovića, usledio je brutalan komentar:

"Ovo je psiho"

- Dobro, ovo je neki psiho - zaključila je Jelena.

Podsetimo, izjava Jelene Karleuše o otkazanom nastupu je zasmetala pevaču. Foto: ATA images/A. Ahel

- To je reč o nekoj ekipi iz Nemačke, koja je neki Tutin, Sjenica, Sandžak, a ja sam rekla da ne želim nikakve zastave na Javnom servisu Srbije, pa sam rekla da ne želim palestinsku zastavu, pa su se oni tamo zapitali kako ja to mogu da kažem pa su mi otkazali nastup. Ali jedan nastup manje - više nije bitan. Evo, nemam ni problem da mi se svi nastupi otkažu, ali u narednom periodu ću i te kako pevati. Ja sam najveća zvezda na Balkanu, ne znam koji problem ljudi imaju. Ne shvatam o čemu je tu reč, ali izgleda da su došla takva vremena.

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