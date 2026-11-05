Nedavno se pojavila vest da se unuk Ere Ojdanića, Andrija Ojdanić, predozirao, zbog čega mu je pozlilo. Pre toga je čak bio i hapšen, a Era sada otkriva šta se dogodilo.

Foto: ATA images/F. S.

- Pa pozlilo što je malo više iskonzumirao tog soka od... i to. I posle su pisali da se predozirao, kažem ja: "Jeste, predozirao tu taj šljivov sokić". To je hvala Bogu živ i zdrav, znaš kakav je delija, pa videli ste na punoletstvu - delija. Stvarno devojčice sad samo okreću telefone, čak sreću i mene i kažu: "Deda Ero, deda Ero, je l’ možemo da dobijemo od Andrije telefon?" Ja kažem: "Nemam pojma, mislim da je izgubio ovih dana telefon." Krenem i ja, ne smem da dam, velika navala. Mlad, lep, a voli sve. Na koga li je, ne znam... Nije na ćaću, na dedu je - govorio je pevač za "Blic".

Nedostaje mu Bora Drljača

Estrada za njega Eru Ojdanića više nije ista od kada je preminuo Bora Drljača sa kojim nije bio samo kolega već i prijatelj.

- Kad god dođem u neki studio na neku emisiju da radim, da snimam, ja samo očekujem da se iza kamera pojavi on i da kaže: "Nema boljeg od Ore", a ja mu sa scene odgovorim: "Nema boljeg od Dere". I tu se grlimo, ljubimo i tu nastavlja šou u programu. Pokojni Saša iz Granda kad je god zamislio neki šou gde je ubacio Boru i mene, uvek je bio rejting na najvećem nivou jer ljudi su navikli na nas dvojicu kako se mi šalimo i kako se igramo.

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Pomislio bi neko: "Ovi su otkačeni, ludi obojica", a ustvari mi smo pozitivno ludi bili ljudi. Ali napravimo takav šou program i dignemo rejting emisiji da nemam reči da kažem, i svi su nas uzimali u paketu tu, kaže Era i spominje mnoge pevače koji su kapirali šta je šoubiznis.

- I dosta je tu bila prisutna i Vera Matović. Vera Matović zna da napravi dobar šou i ona se dobro uklapala sa pokojnim Borom i sa mnom. Lepa Lukić je već kraljica narodne muzike, o tome nema šta da pričamo i da diskutujemo, bila je i ostala velika Lepa Lukić. Snežana Đurišić sjajna pevačica, Ana Bekuta sjajna pevačica, pokojna Merima sjajna pevačica. Nada Topčagić isto, kad popije dva sokića od dunje onda sve puca, sve ide, sve se veseli, rukice gore, idemo, žurka i tako dalje. Tako ima nas još, hvala Bogu, još koliko nas ima od ove moje generacije, možda neku godinu mlađi. Foto: ATA images/F. S.

Eto, evo vidite šta moj saborac učini i uradi Milanče Radosavljević. Ja sam toliko srećan i delim sreću sa njim i sa svim ljudima, generacijama koji ga vole, da u 82. godini života napravi takav spektakl... To još ja ne pamtim za sve ove godine da je još neko u tim godinama napravio takav brend od koncerta.

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