Predrag Cune Gojković bio je jedan od najistaknutijih vokalnih solista jugoslovenske i srpske narodne muzike, zapamćen po besprekornoj dikciji, neverovatnom rasponu glasa i sposobnosti da sa jednakom lakoćom i elegancijom interpretira sevdalinke, starogradske pesme, romanse i šlagere.

Zbog izuzetne vokalne tehnike i prepoznatljivog tona kolege i publika često su ga nazivali "srpskim Karuzom" i živom enciklopedijom domaće pesme. Foto: ATA images/A. Ahel

Pre nego što se u potpunosti posvetio muzici, Gojković je imao potpuno drugačiji životni put i radio je kao radnik u pošti. Međutim, sudbina i ljubav odigrale su presudnu ulogu - posao u pošti napustio je upravo zbog svoje supruge Leposave, odlučivši da preuzme rizik, posluša srce i muziku pretvori u svoj jedini životni poziv.

Tokom višedecenijske karijere snimio je ogroman broj numera koje su postale trajna kulturna baština, među kojima se posebno izdvajaju: "Janjičar", "LJubav mi srce mori", "Stani, stani Ibar vodo", "Zapevajte pesme stare", kao i "Kafu mi draga ispeci", a upravo se za ovu numeru vezuje neobična priča, jer navodno peva o bludu.

O svemu je govorio ranije Dejan Petrović, jedan od naših najpoznatijih trubača.

"Pokojni Cune je navodno bio suspendovan dve godine zbog njegove čuvene pesme 'Kafu mi draga ispeci', zbog toga što se u toj numeri, kako su tada rekli, pevalo o bludu. Blud u toj pesmi je stih 'Da legnem kraj tebe'", ispričao je jednom prilikom.

Većina od vas zna za ovu pesmu, ali malo ko je pogledao spot iz 1987. U njemu se pored Cuneta, pojavljuje i glumica i misica iz stare Jugoslavije, Zlata Petković. Ono što je kontroverzno, je da Cune u spotu glumi vampira dok lepoj Zlati sprema napitke i pevuši čuvene stihove pesme.

Nije poznato ko je režirao spot za pesmu koja je u to vreme nazvana "bludnom", ali komentari onih koji su ga tek nedavno pogledali su veoma zanimljivi.

"Pokušaj da se gotičarima približi sevdah... ne znam je li uspeo, ali mene je definitivno nasmejao", "Ovo je prvi srpski gotik spot ikada. Cunetove face odavde će me proganjati u košmarima, počivaj u miru legendo", "Cune kao vampir, legendarno".

(Mondo)

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