Nakon dve godine kroz koje je prolazila kroz proces vantelesne oplodnje, Jelena Golubović Simikić se oglasila i otkrila da su joj stigli rezultati medicinskih analiza, koji su je, kako nam je ispričala, veoma obradovali. Kako kaže, nalazi su joj odlični, a posle dve godine iščekivanja, nada se da će joj se najveća želja uskoro ispuniti.

U međuvremenu, Jelena uživa u bračnom životu, ne krije koliko joj suprug znači, a zajedno se raduju predstojećim porodičnim okupljanjima i putovanjima. Dok ona priželjkuje sina, njen muž ima samo jednu želju.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

- Ja sam zadovoljna rezultatima i doktorima. Za moje godine su odlični, a ni suprug ni ja ne moramo da pijemo lekove. Suplemente možemo da uzimamo po želji, kao i čajeve. Ipak, sve je u Božjim rukama - rekla je Jelena na početku za "Kurir".

Nakon što je dobila dobre rezultate, gospođa Golubović Simikić otkrila je i šta su joj poručili njeni najbliži:

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- Ja bih volela sina, muž kaže samo da je živo i zdravo, dok mama brine kako ću se ja snaći sa svojim detetom. Suprug i mama su mi najveća podrška - ispričala je ona.

Uživa u bračnom životu

Jelena sa suprugom uživa u zajedničkom životu, a njihova svakodnevica podrazumeva i planiranje lepih zajedničkih trenutaka. Posebno se raduju 24. novembru, kada proslavljaju krsnu slavu, Svetog Mratu, a u planu im je i putovanje na Svetu Goru.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

- Radujemo se predstojećoj krsnoj slavi. Planiramo, ako Bog da, i odlazak na Svetu Goru. Ja, pošto sam žensko, mogu brodićem oko svetinja - otkrila je Jelena.

Poruka svim parovima koji se bore za potomstvo

Ona je istakla da su ljubav i vera najvažnije, te da parovi ne bi trebalo da odustaju od želje da dobiju dete.

- Poručila bih svim ženama i svim parovima da ne odustaju. Jeste da je zavist velika, jeste da ljudi osuđuju, ali je jedino pravo vreme za rađanje onda kada Bog to kaže i kada ste vi u glavi spremni na roditeljstvo. Bez ljubavi i bez Boga, kako kažu, ni preko praga, a sa Gospodom Bogom i preko okeana - rekla je ona.

Foto: ATA images/M. M.

 

 

Golubović Simikić je objasnila i da je želela najpre da sazri, ostvari se na različitim životnim poljima i bude sigurna da svom detetu može da pruži najbolje.

- Želela sam prvo da sazrim, da svom detetu mogu da budem dobra majka, ostvarena na mnogim poljima. Kada dobijem dete, kada Bog da, želim da mogu da mu se posvetim i da od njega napravim dobrog čoveka. To mi je jedini cilj - zaključila je Jelena.

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