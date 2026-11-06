Nikolija Jovanović otvorila je dušu o predstojećem koncertu i uzbuđenju koje raste iz dana u dan. Ona se osvrnula i na tajno venčanje sa dugogodišnjim partnerom Reljom Popovićem, otkrivši da su nakon punih 12 godina izgovorili sudbonosno "da" u krugu ćerkica, kao i da je ceremonija bila potpuno iznenađenje čak i za njenu majku Vesnu Zmijanac. Foto: ATA images/A. Ahel

Pored toga što ponosno nosi novo prezime i priznaje da blista, Nikolija se dotakla i zdravstvenog stanja svoje majke, ističući da Vesna i dalje pronalazi najveću životnu snagu upravo u muzici i pesmi. Foto: ATA images/A. Ahel

"Ja sam hedonista i volim da uživam. Pripreme za koncert idu jako dobro, ne spavam, jako sam srećna i uzbuđenja. Trudim se da uživam u svemu tome, imam pozitivnu tremu, broj karata koji mi dobijamo da delimo je ograničen." - rekla je Nikolija, pa progovorila o venčanju sa dugogodišnjim partnerom Reljom. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

"Posle 12 godina. Svako ima svoj tempo i svoj pravi trenutak, ovo je bio naš i za mene najlepši na svetu. Nisam imala očekivanja šta će javnost da kaže. Prezivam se Popović i svi mi kažu da sam se prolepšala. Vesna nije bila na svadbi, niko nije znao, to je bilo iznenađenje za moj rođendan, pa smo zajedno otišli na ručak" - rekla je pevačica, pa nastavila:

- Nisam ni imala strah, možda bih imala da sam znala šta će da se desi. Ćerkice su bile tu, srećne. Vesna je dobro, drži se, jedan dan je ovako, drugi dan onako, moramo da imamo razumevanja. Ne mogu da joj kažem da prestane da peva, ona živi za to, pored nas, pevanje joj daje elan za život - rekla je pevačica.

(Blic)

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