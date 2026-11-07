Tri meseca nakon incidenta, profesor inženjerstva sa Univerziteta u Lankasteru, Rodžer Kemp, okupio je tim radi detaljne analize svih propusta, a njegov potonji izveštaj pokazao je da je u trenucima digitalnog kraha najpouzdaniji izvor informacija bila lokalna FM radio-stanica koja je radila na agregat.

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Događaji ovakvog tipa, koji podrazumevaju višednevni krah elektroenergetske mreže, u krugovima civilne zaštite nazivaju se scenarijom „Crno nebo“ ("Black Sky event").

Tokom nestanka struje u Lankasteru otkazali su vodosnabdevanje, kanalizacija, semafori, benzinske pumpe i bankomati, dok su jedini funkcionalni kanali komunikacije ostali FM radio i fiksna telefonija sa bakarnom mrežom.

Na nedavnom samitu o nacionalnoj otpornosti Ujedinjenog Kraljevstva, zaključeno je da država mora biti spremna da samostalno izdrži prekid sistema najmanje 72 sata, zbog čega vlada kroz kampanju „Budi spreman“ ("Be Ready") poziva građane da obezbede sopstvene zalihe.

Bi-Bi-Si ("BBC") je izradio sopstveni krizni plan koji podrazumeva angažovanje oko 100 zaposlenih u posebnom radio-studiju koji bi, preko prenosnih stubova sa agregatima i nezavisno od interneta, građanima emitovao vladina uputstva na FM talasima. Prema procenama operatera "Neso", za ponovno uspostavljanje mreže potrebno je dva do tri dana.

Kako bi obezbedila alternativnu vezu, britanska vlada ulaže 70 miliona funti u razvoj visokoletećih pseudo-satelita (HAPS).

Ipak, Kemp i drugi stručnjaci upozoravaju da je dugogodišnja modernizacija ukinula rezervne sisteme: hitne službe prelaze na mobilne 4G i 5G mreže, dok je za 31. januar 2027. godine zakazano potpuno gašenje bakarne telefonske mreže.

Prema Kempovoj oceni, gašenjem ovakvih analognih sistema država je unazadila svoju pripravnost za situacije u kojima nema struje.

(BBC)

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