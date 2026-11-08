Pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetog Dimitrija, poznatog u narodu kao Mitrovdan.

Tradicija ovog praznika nije samo verska – mnogi ljudi obrate pažnju i na vremenske prilike, verujući da one najavljuju kakva će zima biti.

Vremenske prilike na Mitrovdan i zimska prognoza

Meteorolozi su najavili da nas danas očekuje subota koja će biti pretežno oblačna, mestimično sa kišom. I bili su u pravu.

U narodnoj tradiciji, vreme na 8. novembar simbolično najavljuje kakva će zima biti:

  • Sneg na Mitrovdan – Sveti Dimitrije "stigao je na belom konju", a zima će biti hladna i sneg će se zadržati do aprila.
  • Oblačno i kišovito vreme, kao što je danas, ukazuje na toplu zimu sa blažim temperaturama.
  • Vedro nebo – predznak oštre i hladne sezone.

Dakle, prema verovanjima naših predaka, oblačan i kišovit Mitrovdan znači da ćemo još jednu zimu preživeti bez ekstremno niskih temperatura.

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