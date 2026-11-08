Pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetog Dimitrija, poznatog u narodu kao Mitrovdan.
Tradicija ovog praznika nije samo verska – mnogi ljudi obrate pažnju i na vremenske prilike, verujući da one najavljuju kakva će zima biti.
Vremenske prilike na Mitrovdan i zimska prognoza
Meteorolozi su najavili da nas danas očekuje subota koja će biti pretežno oblačna, mestimično sa kišom. I bili su u pravu.
U narodnoj tradiciji, vreme na 8. novembar simbolično najavljuje kakva će zima biti:
- Sneg na Mitrovdan – Sveti Dimitrije "stigao je na belom konju", a zima će biti hladna i sneg će se zadržati do aprila.
- Oblačno i kišovito vreme, kao što je danas, ukazuje na toplu zimu sa blažim temperaturama.
- Vedro nebo – predznak oštre i hladne sezone.
Dakle, prema verovanjima naših predaka, oblačan i kišovit Mitrovdan znači da ćemo još jednu zimu preživeti bez ekstremno niskih temperatura.