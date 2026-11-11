Predsednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen podržala je danas na klimatskom samitu COP31 u Antaliji turski predlog o povećanju udela električne energije u ukupnoj potrošnji energije na globalnom nivou do 2035. godine.

- Svet je sada ušao u doba električne energije. Zato podržavam globalnu inicijativu '35 do 35' i pozivam druge da učine isto - izjavila je Fon der Lajen, preneo je Raporter.

Međutim, kako napominje briselski portal, predsednica EK nije izričito naglasila da taj proces mora da se zasniva na čistim izvorima energije. Inicijativa "35 do 35", koju je predložila Turska, predviđa povećanje udela električne energije u finalnoj potrošnji energije na 35 odsto do 2035. godine. Foto: Nicolas Economou/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Evropska unija se, međutim, zalaže za to da globalna elektrifikacija bude zasnovana na čistim izvorima energije, odnosno obnovljivim izvorima i nuklearnoj energiji, kako bi se izbeglo povećanje upotrebe fosilnih goriva u proizvodnji električne energije.

Fon der Lajen ovog puta nije izričito insistirala na čistoj elektrifikaciji, niti je pomenula značaj napuštanja upotrebe fosilnih goriva u borbi protiv klimatskih promena. Foto: FREDERICK FLORIN/AFP/Profimedia

NJena izjava izazvala je kritike ekoloških aktivista, a direktorka evropske mreže organizacija za klimatsku akciju (CAN Europe) Kjara Martineli ocenila je da je predsednica Evropske komisije propustila priliku da pomene napuštanje fosilnih goriva.

Države članice EU još nisu dale saglasnost Evropskoj komisiji da podrži inicijativu "35 do 35", a odluka o tome očekuje se u petak, na sastanku zamenika stalnih predstavnika država članica pri EU.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: