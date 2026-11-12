Suzana Mančić je javna ličnost koja je tokom karijere izgradila otvoren odnos prema medijima, a poznato je da nema problem da kaže šta misli, čak i kad su u pitanju teme iz privatnog života.

Ovoga puta pričala je o informaciji da je njen zet Miroslav Talijan otišao u penziju, a voditeljka je, kao i uvek, na pitanje odgovorila uz osmeh i dozu humora.

Čvrst stav

- Pitajte mene o mojoj penziji - započela je Suzana kroz smeh, a potom se osvrnula na zetovo novo životno poglavlje.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

- Vi znate da ja o takvim stvarima nemam šta da komentarišem, ali svakako srećno mu bilo. Zna se kada vojni radnici odlaze u penziju i to je velika stvar - rekla je voditeljka.

Ponosna na zeta

Na pitanje da li planira da zetu pripremi neki poseban poklon povodom ovog važnog životnog trenutka, Suzana je odgovorila.

- Hm... To ću još da razmislim - poručila je uz osmeh.

General Miroslav Talijan (rođen 1970) od Teodore je stariji 23 godine i iza sebe ima zavidnu vojnu karijeru. Takođe ima i tri braka, u kojima je dobio ukupno petoro dece, dok je s Teodorom dobio šestog naslednika u avgustu.

(Kurir)

 

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