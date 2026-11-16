Zorana Tasovac, partnerka pevača Saše Kovačevića, porodila se i na svet donela zdravog dečaka. Ponosni roditelji dobili su svoje prvo zajedničko dete, a srećne vesti ubrzo su objavili i na društvenim mrežama.

Saša je sada objavio fotografije sa naslednikom iz porodilišta. Prva slika usnimljena je tik nakon porođaja, dok na drugoj pevač ne skida osmeh sa lica i pozira sa bebom u kolevci. Foto: Instagram printskrin/sashakovacevic

Lice dečaka prekrio je emotikonom srca, a prizor je raznežio njegove pratioce. Foto: Instagram printskrin/sashakovacevic

- LJubavi moja, od danas nas je četvoro. Još mi je nestvarno lepo da to izgovorim. Ti si moj oslonac, moja snaga i moja najveća ljubav. Hvala ti beskrajno što si na svet donela ovo naše prekrasno biće. Dok te gledam kako ga držiš, ne umem recima da opišem koliko sam ponosan na tebe i koliko sam srećan što baš s' tobom delim ovaj život. Uvek si bila tu za mene i u svemu što nas čeka, biću uz tebe. Naša deca imaju sreću što imaju tebe za mamu, a ja što sa tobom imam našu malu porodicu. Hvala Bože! Volimo te, Iskra i ja. Foto: Instagram printskrin/sashakovacevic

Par je za sina odabrao ime Aleksa.

Kako je govorio Saša pre porođaja

Pevač je nedavno govorio o dolasku prinove i otkrio da su se dugo pripremali za roditeljstvo, kao i da još nisu doneli konačnu odluku o imenu.

- Dugo smo radili na tome. Nije sad da smo preko noći postali roditelji. Ne znam još uvek kakav je osećaj. Još uvek onako nestvarno, da kažem. Sad se ja po ceo dan igram sa njim, ako ne bude gimnastičar, ne znam šta će biti - rekao je Saša. Foto: ATA images/A. Ahel

Tom prilikom otkrio je i da imaju nekoliko ideja za ime, ali da još nisu prelomili.

- U pripremama jesmo, imamo par opcija za ime, ali nismo još doneli konačnu odluku - rekao je za "Ekskluziv".

Saša prisustvovao porođaju

Kovačević je ranije otkrio da su za dolazak bebe odabrali privatnu kliniku, kao i da želi da bude uz Zoranu tokom porođaja.

- Želim da budem, i kao podrška, ali i da osetim čari očinstva od prve sekunde kad stigne na svet - izjavio je pevač.

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