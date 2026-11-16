Vatrena stihija zahvatila je veći deo stana sa zadnje strane zgrade u ranim jutarnjim časovima, a tragedija širih razmjera izbjegnuta je zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca.

Dok se utvrđuju okolnosti izbijanja požara, pažnju javnosti privukla je i priča o ženi koja je decenijama bila uz Milutina Mrkonjića, s kojim je provela više od 30 godina života.

Radila kao advokat i sudija

Dragana Daša Mrkonjić završila je Pravni fakultet i tokom svog bogatog radnog veka radila je kao advokat i sudija. Zanimljivo je i to da je kancelariju imala registrovanu upravo u stanu u kojem je živela sa Mrkom.

Foto: ATA images/M. M, Novosti/I. Marinković

 

 

Iako se retko pojavljivala u medijima i vodila povučen život daleko od reflektora i političke scene, oni koji je poznaju opisivali su je kao izuzetno obrazovanu i dostojanstvenu damu.

Nikad se nije razvela od Mrke

LJubavna priča Daše i Milutina Mrkonjića trajala je duže od tri decenije.

Iako je nekadašnji ministar saobraćaja poslednjih deset godina svog života proveo u skladnoj i javnoj vezi sa muzičkom zvezdom Anom Bekutom, on i Daša se nikada nisu zvanično razveli.

Foto: ATA images/M. M

 

 

Iako su godinama stanovali na odvojenim adresama, supružnici su zadržali izuzetno bliske i tople odnose sve do njegove smrti u novembru 2021. godine. Mrka je o svojoj zakonitoj supruzi do samog kraja brinuo i redovno je posećivao.

(Telegraf)

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