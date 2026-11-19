Evropski i azijski zvaničnici strahuju da bi Trampova sklonost ka jednostranim spoljnopolitičkim potezima mogla da dovede do podrške inicijativama koje odgovaraju ambicijama Vladimira Putina u Ukrajini i pretenzijama Si Đinpinga prema Tajvanu, piše Politiko.

Kao primere takvih poteza navode otmicu venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura, vođenje rata protiv Irana i pretnje promenom režima na Kubi.

Strah od kompenzacije za izborni poraz

Saveznici vide opasnost u kombinaciji Trampove naklonosti prema dvojici autoritarnih lidera - Putina često naziva "genijem", a Sija "briljantnim čovekom" i njegove oslabljene političke pozicije u zemlji nakon poraza republikanaca na nedavnim izborima.

Strahuju da bi to moglo da ohrabri Putina i Sija da predlože rešenja za Ukrajinu i Tajvan koja bi Tramp mogao da predstavi kao sopstvenu diplomatsku pobedu. Win McNamee / AFP / Profimedia

Trojica lidera održavaju svoj prvi zajednički sastanak u kineskom gradu Šenženu, a Bela kuća je prošle nedelje najavila da će u fokusu razgovora biti mogućnost smanjenja nuklearnih arsenala.

"Ovo je repriza situacije sa Ukrajinom", rekao je jedan evropski diplomata govoreći o mogućim ishodima sastanka.

Prema njegovim rečima, države članice Evropske unije dele "strah da predsednik SAD ima snažnu želju da postigne bilo kakav dogovor samo kako bi nadoknadio izborni poraz".

Sagovornicima je zagarantovana anonimnost zbog osetljivosti teme.

Kada je reč o Aziji, trilateralni sastanak na kojem bi Si Trampu predstavio svoju viziju "budućnosti Tajvana", što bi primoralo samoupravno ostrvo da se potčini kineskoj vlasti, bio bi "apsolutna noćna mora", rekao je jedan azijski diplomata iz Vašingtona.

Ova trojica lidera "ostavljaju utisak da odlučuju o budućnosti svetskog poretka, gotovo kao da su gospodari sveta".

Bela kuća nije odgovorila na zahtev za komentar.

Istorija odluka koje zabrinjavaju saveznike

U maju je Tramp izjavio da je njegov "veoma dobar odnos" sa Sijem bio ključan za sposobnost postizanja dogovora i rešavanja problema "sa kojima bi se neko drugi veoma loše nosio". Win McNamee / AFP / Profimedia, Bongkarn Thanyakij / Alamy / Profimedia

Rekao je i da ima "dobar odnos" sa Putinom, ali je dodao da je "to važno samo ako nešto postignemo". Time je aludirao na svoju želju da okonča rat u Ukrajini.

Evropski zvaničnici od same najave sastanka strahuju da bi trojica lidera mogla da dogovore plan o podeli Ukrajine koji bi u velikoj meri išao u korist Rusije, i to bez ikakvog učešća Kijeva.

Si podržava ruski rat protiv Ukrajine izvozom komponenti ključnih za rusku vojsku, a i Tramp i Putin potvrdili su da će Ukrajina biti jedna od tema razgovora.

Tramp već ima istoriju spoljnopolitičkih inicijativa koje su išle naruku Moskvi i Pekingu, na štetu dugogodišnjih američkih saveznika.

Više puta je okrivio ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog za rat u Ukrajini i pretio prekidom isporuke oružja Kijevu.

Takođe je u maju uzdrmao decenije američke politike prema Tajvanu kada je odložio prodaju oružja tom ostrvu u vrednosti od 14 milijardi dolara.

"Teorija velikih ljudi"

Strahovi američkih saveznika da bi njihovi interesi mogli da budu predmet trgovine u razgovorima sa Rusijom i Kinom opravdani su, smatra Zek Kuper, bivši zvaničnik za nacionalnu bezbednost u administraciji DŽordža V. Buša. Foto: PA/PA Images/Profimedia

"Čini se da Tramp veruje u teoriju 'velikih ljudi' - da su on, Vladimir Putin i Si Đinping trojica najvećih svetskih lidera koji zajedno mogu da reše sve svetske probleme", rekao je Kuper.

Zabrinutost su izrazili i demokratski članovi posebnog odbora Predstavničkog doma za Kinu.

"Bezbednost naroda Tajvana ni pod kojim uslovima ne sme biti predmet pregovora. Isto tako, o budućnosti Ukrajine ne sme se razgovarati bez Ukrajinaca za pregovaračkim stolom", naveli su članovi odbora u saopštenju u sredu.

Potencijalne teme i ustupci

Tramp je u ponedeljak, pre odlaska u Aziju, novinarima rekao da će se njegov sastanak sa Sijem i Putinom fokusirati na smanjenje njihovih nuklearnih arsenala, rat u Iranu i, kako je u šali rekao, svoju "omiljenu temu - Ukrajinu".

Moskva i Peking već su pokazali da ne žele da popuste kada je reč o njihovim strateškim zalihama niti da iskoriste svoj uticaj na Teheran.

To znači da bi se eventualni dogovori verovatno mogli odnositi na druge oblasti.

Si će verovatno "snažno insistirati na tome da moratorijum na prodaju oružja Tajvanu postane trajan", rekao je Ker Gibs, bivši predsednik Američke privredne komore u Šangaju, koji je u redovnom kontaktu sa kineskim zvaničnicima.

Si i Putin imaju niz pitanja u kojima se njihovi interesi poklapaju, a saveznici koji nisu pozvani na sastanak strahuju da bi upravo na tim temama mogli najuspešnije da izvrše pritisak na Trampa. Foto: THE_WHITE_HOUSE/Everett/Profimedia, Depositphotos/PrimDiscovery

Peking, na primer, predstavlja Japan kao zemlju opsednutu "neomilitarizmom" koja destabilizuje region.

"Putin je uglavnom sklon takvom narativu, pa pretpostavljam da će Si Đinping to istaći i pokušati da predstavi japansku premijerku Sanae Takaiči kao provokatorku koju bi tri strane trebalo zajednički da obuzdaju", rekao je Dejvid Saks, bivši zvaničnik zadužen za vojno-politička pitanja u američkom diplomatskom predstavništvu na Tajvanu.

Japanska ambasada nije odgovorila na zahtev za komentar.

Potraga za zvučnim diplomatskim uspehom

Tramp bi sa ovog sastanka mogao da pokuša da izvuče neki zvučan rezultat koji bi predstavio kao pobedu tokom azijske turneje, koja je do sada donela minimalne rezultate.

Osim potpisivanja dugo odlaganog trgovinskog sporazuma sa Tajlandom, na marginama samita SAD i ASEAN-a u Manili, i pohvale "novom i potpuno drugačijem trgovinskom sporazumu sa Filipinima" na društvenoj mreži Truth Social, Tramp nije ostvario nikakav novi diplomatski pomak.

"Tramp dolazi iz sveta nekretnina u NJujorku, gde ste nagrađeni ako poslujete sa najvećim igračem na tržištu, i on na isti način vodi spoljnu politiku", tvrdi DŽon Erat, bivši zamenik direktora Saveta za nacionalnu bezbednost za evropska pitanja tokom prvog Trampovog mandata.

"On pregovara sa Rusijom i Kinom, velikim igračima na ovom tržištu, dok manjim igračima poručuje da će morati da prihvate ono što on dogovori."

Moskva i Peking najavljuju istorijski ishod

Moskva i Peking već najavljuju potencijalno istorijske rezultate sastanka.

Samit je "od revolucionarnog značaja", izjavila je u ponedeljak portparolka kineskog Ministarstva spoljnih poslova Mao Ning.

Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov rekao je da će sastanak biti "spektakl koji će zaseniti sve ostalo".

"Takvi izrazi entuzijazma mogli bi da budu deo taktike Sija i Putina uoči sastanka", smatra Tomas Kantrimen, bivši pomoćnik državnog sekretara za međunarodnu bezbednost u administraciji Baraka Obame.

"Takva retorika - tvrdnje da ćemo imati najvažniju konferenciju na svetu u poslednjih 80 godina - privlači osobu poput Trampa. Preuveličavanje značaja sastanka moglo bi da podstakne Trampa da prihvati šta god pokušaju da mu podmetnu", rekao je Kantrimen, prenosi Telegraf.rs.

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