Ako biste mogli da birate grad u kojem ćete da živite, šta bi vam bilo najvažnije? Dobra plata, bezbednost, zelenilo, kulturni sadržaji ili blizina prirode? Upravo spoj ovih faktora sve više određuje koliko je neko mesto privlačno za život, a najnovija lista magazina Time Out pokazala je da se jedan evropski grad posebno izdvaja.

Reč je o Edinburgu, prestonici Škotske, koji je zauzeo treće mesto na svetskoj listi najboljih gradova za 2026. godinu. Kada je reč o evropskim destinacijama, našao se ispred Londona i drugih velikih metropola, što ga čini najbolje rangiranim evropskim gradom na ovoj listi. Foto: Depozitfoto/f11photo

Iza rangiranja stoji istraživanje u kojem je učestvovalo više od 24.000 stanovnika iz 150 gradova širom sveta, uz glasove više od 100 stručnjaka i saradnika magazina Time Out. Ispitanici su ocenjivali različite aspekte svakodnevnog života, od hrane, kulture i noćnog provoda do pristupačnosti, sreće i osećaja zajedništva.

Grad u kojem svakodnevica donosi zadovoljstvo

Jedan od najzanimljivijih podataka odnosi se na raspoloženje stanovnika. Čak 91 odsto ispitanika iz Edinburga izjavilo je da im svakodnevni život u ovom gradu donosi radost. To je jedan od najboljih rezultata u istraživanju i pokazuje da se kvalitet života ne meri samo visinom primanja ili brojem sadržaja koje neko mesto nudi.

Posebno se izdvaja i mogućnost da se grad istražuje peške. Edinburg je kompaktan, a njegovo istorijsko jezgro može da se obiđe tokom jednog dana. To znači da mnoge svakodnevne obaveze, odlazak na posao, kafu ili druženje ne moraju nužno da podrazumevaju sate provedene u automobilu ili javnom prevozu. Foto: Depozitfoto/zhangyuangeng

Zelenilo je još jedan od razloga zbog kojih stanovnici vole svoj grad. Parkovi i otvoreni prostori važan su deo urbanog života, a čak 94 odsto ispitanika pozitivno je ocenilo ponudu hrane u gradu. Nije zanemarljivo ni to što Edinburg ima bogatu gastronomsku scenu, brojne restorane i pabove, ali i kulturne sadržaje koji privlače posetioce iz celog sveta.

Planine, more i priroda na dohvat ruke

Ono što Edinburg čini posebno zanimljivim jeste njegov položaj. Grad ima spoj istorijske arhitekture, urbanog života i prirodnih pejzaža, pa stanovnici ne moraju da putuju daleko kako bi promenili okruženje.

U samom gradu nalazi se Artur's Seat, ugašeni vulkan i jedno od najpoznatijih mesta za šetnju i planinarenje, sa kojeg se pruža pogled na čitavu prestonicu. Tu su i brojni parkovi i zelene površine, dok se do obale i plaža u okolini može stići relativno brzo.

Za one koji žele ozbiljniji izlet, škotski pejzaži nude planine, jezera i obalu koja izgleda kao sa razglednice. Upravo ta mogućnost da se nakon radnog dana ili tokom slobodnog vikenda pobegne u prirodu predstavlja jednu od velikih prednosti života u ovom delu Ujedinjenog Kraljevstva.

Foto: Depozitfoto/rabbit75_dep

Grad festivala, kulture i istorije

Edinburg nije samo mesto za miran život i šetnje. Tokom godine organizuje se veliki broj kulturnih manifestacija, a posebno je poznat po međunarodnim festivalima koji tokom leta pretvaraju grad u veliku pozornicu. Istorijski centar, zamak koji dominira gradskim pejzažom, muzeji, galerije i pozorišta daju mu poseban karakter. Uz tradicionalne pabove i savremene restorane, grad uspeva da spoji istoriju i moderan način života.

Naravno, visoko mesto na listi ne znači da je život u Edinburgu bez nedostataka. Troškovi stanovanja i svakodnevni izdaci važni su faktori koje bi svako ko razmišlja o preseljenju morao da uzme u obzir. Ipak, rezultati istraživanja pokazuju da stanovnici u velikoj meri uživaju u svom gradu.

Zanimljivo je i da je prvo mesto na svetskoj listi zauzeo Melburn u Australiji, dok je drugo pripalo Šangaju u Kini. London se našao na četvrtoj poziciji, a među prvih deset su još NJujork, Kejptaun, Meksiko Siti, Bangkok, Seul i Tokio. Foto: Depozitfoto/Fotoember

Edinburg je tako postao evropski predstavnik sa najboljim plasmanom, a rezultati pokazuju da za kvalitetan život nisu presudni samo veličina grada i poslovne mogućnosti. Važno je i koliko se ljudi u njemu dobro osećaju, koliko lako organizuju svakodnevicu i da li im je priroda dovoljno blizu da u njoj mogu da uživaju kad god požele.

(Mondo)

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