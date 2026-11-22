U periodu oružanih sukoba i brojnih geopolitičkih tenzija širom sveta, sve veći broj ljudi počinje intenzivnije da razmišlja o sopstvenoj bezbednosti i stabilnosti okruženja u kojem žive. Na ove misli i opšti osećaj zaštićenosti u velikoj meri utiče i stopa kriminala prisutna u određenim zemljama, koja često služi kao ključni pokazatelj opšteg stanja društva.

Ovi faktori direktno utiču i na turistički sektor, budući da putnici sve više daju prioritet bezbednosti u odnosu na druge pogodnosti prilikom izbora destinacija. Što se tiče Evrope, situacija je daleko od jedinstvene, a nivo bezbednosti i stabilnosti značajno varira od zemlje do zemlje.

Na to ukazuje mapa koju je na Instagramu objavila stranica "Veoma korisne mape". Na njoj su evropske zemlje rangirane prema nivou kriminala. Zemlje označene plavom bojom imaju najmanje kriminala, a slede one obojene zelenom, žutom i crvenom bojom. Crnom bojom je označena samo Francuska, zemlja koja, prema ovim podacima, ima najveći nivo kriminala.

- Francuska je ponovo zemlja sa najvećom stopom kriminala u Evropi. Uz Pariz, možda najopasniji grad u pogledu kriminala trenutno je Marsej. Drugi po veličini grad u Francuskoj ima indeks kriminala od 64,65, što je znatno više od većine drugih gradova u zemlji. Ovo je uzrokovano velikim brojem incidenata povezanih sa vatrenim oružjem, a pored toga, 40 odsto mladih u Marseju je nezaposleno, što dovodi do povećanja stope siromaštva i broja krađa - navodi se u opisu, prenosi Večernji.

(Mondo)

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