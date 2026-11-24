Naser Orić, koja je uhapšen u akciji "Emisar", sproveden je u PS Istočno Novo Sarajevo.
Ranije je izvršen pretres na imanju Orića na Karauli, nedaleko od Kladnja.
Nakon kratkog ispitivanja u Policijskoj stanici Istočno Novo Sarajevo, Naser Orić je izveden iz ovih prostorija.
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Na području Republike Srpske i Federacije BiH uhapšeno je pet lica u okiviru operativne akcije "Emisar", te pronađeno oružje i novac.
Uhapšena lica se sumnjiče za krivična dela izvršenje krivičnog dela u sastavu kriminalnog udruženja i sprečavanje dokazivanja u vezi sa krivičnim delom teško ubistvo u pokušaju.
- Lica lišena slobode dovode se u vezu sa pružanjem pomoći Đorđu Ždrali, za kojim policijski službenici MUP-a Srpske aktivno tragaju, i to u vezi sa njegovim bekstvom, skrivanjem dokaza i pokušajem lažiranja dokaza u predmetu koji se odnosi na krivično delo teško ubistvo u pokušaju - saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske.
Potraga za Đorđem Ždralom se nastavlja, a istraga o ulozi osumnjičenih u pomaganju njegovom skrivanju i ometanju dokaznog postupka se intenzivira. Nad licima lišenim slobode biće izvršena kriminalistička obrada.
Podsećamo, osim Orića, uhapšeni su još bivša poslanica u NSRS Nikolina Šljivić, Mesud i Mustafa Mustafić te advokat Siniša Derganc.
Aktivnosti u ovom predmetu provodi MUP Srpske, a na području FBiH im asistira SIPA.