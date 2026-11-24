Naser Orić, koja je uhapšen u akciji "Emisar", sproveden je u PS Istočno Novo Sarajevo.

Foto: Fejsbuk printskrin/RTRS vijesti

Ranije je izvršen pretres na imanju Orića na Karauli, nedaleko od Kladnja. Foto: Fejsbuk printskrin/RTRS vijesti

Nakon kratkog ispitivanja u Policijskoj stanici Istočno Novo Sarajevo, Naser Orić je izveden iz ovih prostorija.

Na području Republike Srpske i Federacije BiH uhapšeno je pet lica u okiviru operativne akcije "Emisar", te pronađeno oružje i novac. Foto: Fejsbuk printskrin/RTRS vijesti

Uhapšena lica se sumnjiče za krivična dela izvršenje krivičnog dela u sastavu kriminalnog udruženja i sprečavanje dokazivanja u vezi sa krivičnim delom teško ubistvo u pokušaju.

- Lica lišena slobode dovode se u vezu sa pružanjem pomoći Đorđu Ždrali, za kojim policijski službenici MUP-a Srpske aktivno tragaju, i to u vezi sa njegovim bekstvom, skrivanjem dokaza i pokušajem lažiranja dokaza u predmetu koji se odnosi na krivično delo teško ubistvo u pokušaju - saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske.

Potraga za Đorđem Ždralom se nastavlja, a istraga o ulozi osumnjičenih u pomaganju njegovom skrivanju i ometanju dokaznog postupka se intenzivira. Nad licima lišenim slobode biće izvršena kriminalistička obrada. Foto: Jutjub printskrin/Avaz TV, Instagram/naser.oric.67

Podsećamo, osim Orića, uhapšeni su još bivša poslanica u NSRS Nikolina Šljivić, Mesud i Mustafa Mustafić te advokat Siniša Derganc.

Aktivnosti u ovom predmetu provodi MUP Srpske, a na području FBiH im asistira SIPA.

(RTRS)