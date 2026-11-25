Izdavačka kuća "Gold Wall Press", povezana sa kineskom nacionalnom upravom za zaštitu državnih tajni, saopštila je da je osuđena osoba imala prezime Ma i da joj je prišao i regrutovao je jedan strani obaveštajni servis čija zemlja nije imenovana, dok je radila u inostranstvu.

Sudovi u Kini obično ne objavljuju informacije o slučajevima koji se odnose na državnu bezbednost, ali su poslednjih godina moćno Ministarstvo državne bezbednosti i izdavačka kuća "Gold Wall Press" sve češće javno objavljivali informacije o hapšenjima, a takođe su počeli da koriste društvene mreže, filmove i stripove kako bi promovisali upozorenja o špijunaži. Foto: Valerio Rosati/Panthermedia/Profimedia

U saopštenju se navodi da je Ma potpisao sporazum o saradnji koji je sadržao odredbe o "poverljivosti" i "lojalnosti", kao i da je primao redovne mesečne isplate.

Ukupno je, kako se navodi, dostavio 35 informacija koje su bile klasifikovane kao državne tajne, a zauzvrat je primio novčane isplate u vrednosti većoj od milion juana (150.000 dolara).

Obaveštajni operativac identifikovan kao Kailin "često je dogovarao susrete sa Maom, nadajući se da će uspostaviti prisniji odnos s njim", navodi se u saopštenju, uz objašnjenje da je kao razlog navodio interesovanje za učenje kineskog jezika.

Kailin ga je kasnije upoznao sa jednim kolegom, koji mu je zapretio da će kineskim vlastima prijaviti informacije koje je ranije odao ukoliko odbije da sarađuje.

Nakon povratka u Kinu, Ma je nastavio da prikuplja obaveštajne podatke za stranu agenciju, koja mu je obezbedila laptop. On je koristio svoj položaj kako bi tokom dana prikupljao materijal iz poverljivih dokumenata, a noću ga je slao u inostranstvo putem špijunske internet-stranice. Foto: GROK AI/Ilustracija

U saopštenju nisu navedene zemlje koje su bile uključene u ovaj slučaj, niti je rečeno kada i gde je Ma osuđen ili da li je već pogubljen.

Ovaj slučaj dolazi u trenutku kada američke obaveštajne službe javno promovišu sopstvene napore da regrutuju saradnike u Kini.

Pet najgledanijih video-snimaka na Jutjub kanalu CIA predstavljaju oglase za regrutovanje na mandarinskom kineskom jeziku.

"Ovaj šokantan slučaj predstavlja još jedno upozorenje", saopštila je izdavačka kuća "Gold Wall Press", upozoravajući da su strane obaveštajne službe "lukave" i da koriste emotivne veze, finansijske interese i pretnje kako bi regrutovale ljude na ključnim položajima.

U saopštenju su zvaničnici takođe pozvani da ostanu oprezni, ojačaju svoju lojalnost Komunističkoj partiji, štite državne tajne i budu na oprezu od pokušaja stranih službi da ih regrutuju.

Peking je 2023. godine proširio svoj zakon o borbi protiv špijunaže, proširivši definiciju špijunaže i ojačavši istražna ovlašćenja državnih bezbednosnih organa.

Sledeće godine izmenio je zakon o državnim tajnama kako bi proširio ograničenja u vezi sa osetljivim informacijama i na takozvane "službene tajne".

(Telegraf)