Dok glumicu redovno viđaju u kraju kako obavlja svakodnevne obaveze oko dece, Vujadina Savića, prema tvrdnjama stanara, mesecima nema u toj zgradi.

Jedna stanarka iz njihove zgrade iznela je svoja zapažanja o porodičnoj situaciji: Foto: ATA images/Dušan Milenković

- Mirka Vasiljević je tu, viđamo je gotovo svakodnevno. Brine o deci, odvozi i dovozi. Jako je požrtvovana kao majka. Svaka joj čast na svemu, trebalo je izdržati javnu sramotu i skandal koji joj je priredio Vujadin. NJega nisam videla otad. Čula sam u zgradi da živi negde u Beogradu, mislim na Vračaru. Ovde u stanu nisu zajedno. Da li su zajedno odlučili da se raziđu ili je nešto drugo u pitanju, zaista ne znam".

"Mirka je super žena, a on se verovatno preselio"

Sličnu priču potvrdio je i drugi komšija, navodeći da je tema ponovo postala aktuelna nakon vesti o promeni statusa pritvora osuđene starlete:

Foto: ATA images/D. Milenković

- Mirka je tu, a Vujadina nema u kraju, kao da je u zemlju propao. Verovatno se preselio negde. Glumica je super žena, nemam ništa loše da kažem za nju. Čuo sam da je ova starleta puštena iz zatvora, to je Vujadinu sigurno teško palo jer se opet priča samo o tome. Poslednjih meseci to se bilo malo smirilo, kad se to desilo, ovde u kraju je to bila glavna tema mesec-dva sigurno. Tad se i Mirka bila skroz povukla, ali kasnije je sve došlo na svoje. Šta je briga, ionako nisu bili venčani. Život ide dalje. Samo glavu gore i napred".

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO: