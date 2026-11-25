U okviru akcije "Emisar", pre hapšenja petorice osumnjičenih, policija je ispitala i suprugu Đorđa Ždrala, Tatjanu Ždrale, kako je izvestio "Glas Srpke". Prema pisanju novina, ona je prvo imala status svedoka, zatim osumnjičene, a nakon ispitivanja puštena je bez podizanja optužnice za krivično delo.

U akciji su uhapšeni bivša poslanica Narodne skupštine Republike Srpske Nikolina Šljivić, Naser Orić, advokat Siniša Derganc, te otac i sin Mesud i Mustafa Mustafić.

Orića su uhapsili u području Olova pripadnici SIPA po nalogu Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske, nakon čega je predat u nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova RS.

Pokušaj izmene iskaza

Istražitelji sumnjaju da je Naser Orić, uz pomoć Mesuda i Mustafe Mustafića, pomogao Đorđu Ždralu da napusti Sarajevo nakon pucnjave na Kostu Pandurevića. Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, osumnjičeni su potom pokušali da prebace odgovornost za pucnjavu na ranije pritvorenog Bartulu.

Sumnja se da su pokušali da nagovore Pandurevića da promeni iskaz i kaže da ne zna ko ga je pucao, ali da može da isključi Ždrala.

U vezi sa promenom iskaza pominjali su se iznosi od 100.000 do milion KM. Pandurević je razgovarao sa ljudima iz svog okruženja o ponudi novca, a sarađivao je i sa istražiteljima koji su pratili osumnjičene pre njihovog hapšenja.

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, Orić je nosio novac, Nikolina Šljivić je organizovala sastanak sa Pandurevićem, a advokat Siniša Derganc je obavestio tužioca da Pandurević želi da promeni iskaz.

Policija traga za Ždralom