Bojan Simić (45), bivši suprug pevačice Ivane Šašić, poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas na Zvezdari u Beogradu.

Prema informacijama koje su objavljene u medijima, nesreća se dogodila na raskrsnici ulica Pante Srećkovića i Severni bulevar. Simić je upravljajući taksi vozilom udario u ogradu Novog groblja. Lekari Hitne pomoći izašli su na lice mesta oko pola sata posle ponoći, ali su, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt. Foto: ATA images/A. Ahel

Folkerka je za medije govorila o velikoj žali zbog Bojanove tragične smrti i istakla je da je još uvek zatečena informacijom.

- Zatečena sam, nismo imali kontakt godinama, ali mi je žao - rekla je Ivana na početku za "Kurir", a potom otkrila i kako je saznala za kobnu vest:

Foto: Instagram printskrin/ivanasasic_official

- Javila mi je njegova drugarica, posle i njegov brat, sa njima sam ostala u divnim odnosima.

"Šta god da je bilo između nas sada nije važno"

Ivana je za Kurir otkrila i da se njen poslednji susret sa pokojnim bivšim suprugom dogodio kada su se razveli:

- Videli smo se na razvodu poslednji put, ali šta god da je bilo između nas sad nije važno. Veže se čovek i za životinju, živeo mi je u kući. Nek mu je laka zemlja.

S obzirom na to da javnost nije bila upoznata sa informacijom da je Bojan radio kao taksista, Ivana je priznala da godinama unazad nije imala nikakve informacije o njegvom životu: Foto: ATA images/A. Ahel

- Ne znam ništa o njegovom životu i šta je radio, ali eto desilo se, nažalost... Ne znam ništa vezano za njega godinama unazad, nije me zanimalo.

"Čula sam se sa njegovom majkom, teško im je"

Ivana je otkrila da se čula i sa majkom bivšeg supruga nakon nesreće, ali je priznala da, uprkos lošim odnosima koji su postojali između njih dvoje, uvek mu je želela dobro:

- Čula sam se sa njegovom majkom, teško im je. To što je između nas bilo - bilo je. Žao mi je, bio je mlad. Nisam ja od tih ljudi da mrzim, nikog ne mrzim, uvek sam govorila "samo neka je živ i zdrav" - rekla je potresena Ivana.

Kako je rekla, još uvek nema informacija o tome kada će biti sahrana: Foto: ATA images/A. Ahel

- Sada se čeka obdukcija, ništa više ne znam. Ono što znam, čula sam od njegove porodice. Nikad nije bilo zle krvi između mene i njih, to što mi nismo mogli, to je neka naša priča, ali uvek sam stajala uz njih - rekla je ona i dodala:

- Život ide dalje, zatečena sam, ne želiš nikome ništa loše pa i za poznanika bude teško kada čuješ tako nešto - zaključila je Ivana za Kurir.

Pet godina bili u braku

Bojan i Ivana venčali su se 2017. godine, a njihov brak je trajao pet godina. Razišli su se nakon što je Ivana saznala da ju je prevario sa 14 godina starijom ženom. Iako je Bojan javno priznao preljubu i molio za oproštaj, pevačica je insistirala na razvodu, nakon čega je usledio višemesečni medijski sukob i međusobno iznošenje detalja iz privatnog života. Foto: ATA images/A. Ahel

Nakon razvoda, Bojan je ušao u rijaliti "Zadruga 6", gde je privukao pažnju javnosti sukobima sa drugim učesnicima i čestim komentarisanjem braka sa Ivanom.

Kako smo saznali, on je već nekoliko godina radio kao taksista.