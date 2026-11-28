Nakon što je u javnost dospela vest o tragičnoj pogibiji Bojana Simića, nekadašnjeg učesnika rijalitija "Zadruga" i bivšeg muža pevačice Ivane Šašić, oglasila se njegova bivša verenica Olivera koju je zaprosio svega nekoliko dana pre nego što je stradao. Ipak, nakon samo tri dana je usledio raskid.

Olivera je sada otkrila da je još u stanju šoka zbog svega što se dogodilo: Foto: TikTok printskrin

"Znam da je mnogo popio"

- Istina je da je Boki noćas poginuo posle ponoći na Zvezdari, vozio je taksi... Ja sam van sebe, u šoku sam, čekam informacije šta se tačno dogodilo. Znam samo da je mnogo popio, na vezi sam sa njegovim prijateljem - rekla je Olivera za Pink.rs i dodala:

Posvađali se dan pre njegove pogibije

- Svi smo u šoku, pokušavam da saznam sve, dok sam došla sebi... Pio je, mnogo je pio u poslednje vreme... Mi smo se posvađali dan pre toga, jednostavno ne mogu tako, sve mi je čudno, ne znam gde se nalazim...

Foto: TV Pink printskrin/Zadruga

Podsetimo, Bojan je pre stradanja podelio snimak sebe na kom se vidi kako se provodi u kafani, uživa uz muziku pevajući, te niko ne bi ni slutio da će se ubrzo dogoditi takva tragedija.

Kako se saznaje, Bojan je poginuo vozeći taksi vozilo. Prema informacijama koje su objavljene u medijima, nesreća se dogodila na raskrsnici ulica Pante Srećkovića i Severni bulevar. Simić je upravljajući taksi vozilom udario u ogradu Novog groblja.

(Kurir)