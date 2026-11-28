Po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, od strane MUP RS, PS Voždovac doneto je Rešenje o zadržavanju Dragana J. Vučićevića zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje panike i nereda u produženom trajanju - čl. 343 st. 2 u vezi st. 1 u vezi čl. 61 KZ i krivično delo ometanje pravde čl. 336b KZ.

Foto: TV Informer printskrin

Osumnjičeni Dragan J. Vučićević će uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje pred javnim tužiocem Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu dana 26. 11. 2026. godine.

Portal "Informera" je objavio snimak hapšenja Dragana J. Vučićevića sa nadzorne kamere na zgradi televizije.

Vučić u Skupštini: Uhapšen zbog svog novinarskog rada

Šef poslaničke grupe "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić se oglasio nakon hapšenja Dragana J. Vučićevića. Foto: Miloš Tešić/ATA images

- Upravo je uhapšen i vlasnik televizije Informer, Dragan Vučićević. Uhapšen je zbog svog novinarskog rada, a meni ovo dovoljno govori, uz ovu navijačku grupu odozgo, sa kakvim kretenima mi imamo posla. Hvala vam najlepše - rekao je Vučić na početku sednice Skupštine.

Uhapšen nedaleko od zgrade televizije "Informer"

Kako piše "Informer", Dragana J. Vučićevića su "50 metara od zgrade televizije Informer presreli organi reda koji nisu bili obeleženi".