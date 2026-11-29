U kompleksu turske ambasade u Moskvi danas je izbio požar, zbog kojeg je 20 osoba napustilo zgradu, saopštile su moskovske službe za vanredne situacije.

Prema pisanju ruskih medija, požar je izbio na drugom spratu dvospratne zgrade namenjene smeštaju zaposlenih u diplomatskom predstavništvu, gde se zapalio nameštaj u jednoj od prostorija. Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Svih 20 osoba samostalno je napustilo objekat, a prema preliminarnim informacijama, nema povređenih.

Požar, koji je zahvatio površinu od oko jednog kvadratnog metra, u međuvremenu je ugašen.

Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat.

(RIANovosti)

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