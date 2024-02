Urednica i supervizorka izbora "Pesme za Evroviziju", Olivera Kovačević gostovala je u emisiji Puls Srbije kod Ivana Gajića.

Ona je ispričala jednu zanimljivu anegdotu u sklopu euforičnih priprema za "Pesmu Evrovizije" čiji su glavni akteri glumac Slaven Došlo koji će voditi program i njegov kolega koji se već okušao u ovoj ulozi Milan Marić. Foto: ATA images

- To je jako zanimljivo kada prozivaju Slavena Došla za vreme proba, pa mu govore "E moj ti, kako bi Marić to pokidao". To se ponovilo sto puta i bilo je smešno, a onda je Marić zvao i rekao: "Nemojte molim vas ni jednu lošu reč o Slavenu!"

Rekla je da joj je kada je u pitanju Pesma za Evroviziju najzanimljivija faza priprema i proba.

Foto: ATA images

- Najzanimljivije mi je kada se nešto priprema i stvara pre nego što gotov proizvod izađe. Sva ta komešanja i nepredviđene situacije. Te ovaj nije doneo cipele balerinama, te ovo ne stoji tu, te problemo sa rasvetom, sa ledom, te ovo funkcioniše te ovo nefunkcioniše. Kada se proces završi toga se sa radošću sećaš, a dok to traje nisi toga toliko svestan koliko je to u stvari super.

(Kurir)

BONUS VIDEO: