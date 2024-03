- U nižim razredima gimnazije sam lepo slikao, pa sam, u vreme kad je moj brat Slavko bio glumac i profesor glume u Novom Sadu, u istom gradu polagao prijemni ispit za srednju umetničku školu. Ali, on mi je javio da prijemni nisam položio, pa sam završio Akademiju za glumu. Međutim, pre deset godina sam saznao pravu istinu.

Foto: Predrag Mitić

- Slavko mi je pred kraj života, ničim izazvan, preneo pozdrav neke žene koja žali što nisam pošao u umetničku školu, kad sam već "položio prijemni ispit"... Ništa nisam pitao Slavka, a sve sam razumeo. On je u vreme boravka u Novom Sadu živeo sam. Ja bih mu tu bio samo smetnja. Zato mi je, nesvesno, javio da nisam položio prijemni i tako me iz slikarstva uveo u glumu. Tako je sve počelo, iako sam imao skroz druge utiske o tome kako će život da me vodi - rekao je jednom prilikom Nikola za medije. Foto: V. Danilov

Slavko je debitovao na filmu 1947. godine i to u delu "Živjeće ovaj narod", dok je 1953. godine na sceni novosadskog SNP-a, kada je njegov umetnički potencijal prepoznao Velibor Gligorić, tadašnji upravnik JDP-a koji je voleo da kaže da je Simić njegov izum. Pamtimo ga po ulogama u Višnji na Tašmajdanu, Više od igre, Levaci.

