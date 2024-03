Milica Gutović, najstarija ćerka pokojnog glumca Milana Laneta Gutovića, šokirala je sve kada je na svom Fejsbuk profilu objavila snimak na kom tvrdi da je medicinska sestra pred smrt njenog oca uvela dvojicu muškaraca koji nisu bili u srodstvu sa Lanetom.

Prema Miličinoj priči, oni su bili svedoci, zajedno sa medicinskom sestrom navodnog usmenog zaveštanja kojim se ona i njena sestra Nevena lišavaju nasledstva.

Sada se oglasio kum Milice Gutović, Mile Zarić, za "Happy" i tom prilikom je progovorio o nasledstvu.

Mile Zarić smatra da je glavni uzrok ovog problema u stvari majka, Lanetova bivša supruga. Foto: ATA images

- Grozno je to što se dešava, pre svega zbog Laneta koji je bio veliki čovek, redak, osobenjak, dr****ja. Mislim da je u pitanju indoktrinacija majke, ona je besna na Laneta i neke stvari ne može da mu oprosti, pa to prenosi na decu, zato je Lanetova ćerka to i uradila. Loše je to. Imao bih tri sata o svemu da pričam - kazao je Zarić.

Kako kaže, on ne misli da Milica sve ovo radi iz nekakve koristi.

- Nema koristi. Dao joj je kuću, to je kuća njegovih roditelja. Ja sve znam, ja sam bio tamo u njegovim poslednjim trenucima, sve te priče su laž, kakva bre dva čoveka? - rekao je Zarić pa dodao: Foto: Jutjub printskrin/Vodič za roditelje

- Lane nije bio manipulator, lažov… vrlo sam ljut i cela ova priča mi je bljak. Nemam prosto komentar na sve ovo - kaže Zarić.

Inače, ovu ulogu u kultnom filmu je odbio Milan Lane Gutović zbog porodičnih razloga, a prihvatio ju je Gagi Nikolić

(Happy)

BONUS VIDEO: