Pevač Haris DŽinović posle razvoda sa Melinom DŽinović, s kojom je bio u zajednici 22 godine, otvoreno je govorio o periodu kroz koji trenutno prolazi.

Kako je rekao pred kamerama, oseća se veoma dobro.

- Imam običaj da kažem da se osećam, kao Chinese wall, kao kamen! Foto: ATA images

Na pitanje kako ne celu situaciju reaguju njegova deca, otkrio je da se i ona dobro osećaju, iako znaju mnogo više od njega celu situaciju.

- Oni su dobro. Znaju sve, možda čak i više od mene o nekim stvarima kojima se ja nisam bavio, a koje su njima do ušiju dopirale. Više su u gradu, više su u movingu nekom, tako da verovatno znaju nešto. Ja stvarno ne znam ništa. Foto: ATA images

- Ja dugo spavam. Do kasno radim kad sam na koncertima. Nemam nekih obaveza i taj luksuz mogu sebi dozvoliti. Da odspavam duže, ne baš da prespavam dan, ali skoro da se tako desi. Odem na tenis, odigram tenis ili sedim s prijateljima u teniskom klubu. Ja u stvari nigde i ne izlazim ako se ne ukaže neka prilika koja se mora baš ispoštovati.

A da li je zbog kasnog ustajanja možda propustio neke bitne informacije - na to pitanje pevač je umesto odgovora ispričao šta je savetovao svog sina Kana kada je reč o lepšem polu:

- Ja sam svom sinu Kanu rekao: Kane, ako izlaziš naveče i da upozaš neku devojku, tu hleba nema. Devojke se po danu love, a dogovaraju za naveče. Prema tome kad dođeš negde naveče sve su zauzete. Onda me on danas zove i kaže mi: Taić, obišli smo šest-sedam baštenskih prostora, upoznali smo osam devojaka. Ja mu kažem: "Eto vidiš." Kaže on: "Jao kakav si ti lav".

(Kurir/M.V.)

BONUS VIDEO: