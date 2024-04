Haris DŽinović, poznati pevač, rešio je da otvori dušu o razvodu od Meline DŽinović, modne kreatorke, a detalji istog ne prestaju da šokiraju javnost.

U velikom intervjuu koji je dao za emisiju "Scena" koja se emituje na "Blic" televiziji, Haris je u svojoj vili na Senjaku otkrio niz intimnih detalja o kojima do sada javno nije pričao.

Jeste li vas dvoje putovali zajedno? Kako je vaš zajednički život izgledao? Foto: ATA images

- Jesmo nekad ranije, a onda je ona počela da se udaljava. Stalno je bila sa tim drugaricama i mislim da je to žensko društvo i doprinelo dosta njenom nekom stavu, ili okretanju nekom novom životu. To ne znam, ali mislim, ako je žena bez muža dve godine, tri godine u gradu ili negde drugo, onda to ne valja.

Da li ste izbegavali možda da se sretnete? Sretnete se sigurno kad legnete da spavate.

- Ne sretnemo se kada legnemo da spavamo. Mi imamo veliki komfor, pa svako ima svoju sobu. Ako hoće da spava, da se tušira, kupa, radi svašta nešto u svom intimusu... Svako je hteo da ima svoju sobu, a ako nekom treba s..., zbližavanje, to nije nikakav problem. Dođi u moju sobu, ili ću ja u tvoju. Pa mislim da je to jedan još nivo lepše. Foto: ATA images

Da li se plašite šta će ona reći?

- Ne bojim se u ovim godinama ni atomske bombe, a ne šta će ona reći ili uraditi. Šta god kaže, sve će biti u korist njene štete.

Razvod braka porede sa smrću bliske osobe.

- On je iza smrti odmah. LJudi se ubijaju u brakorazvodnim situacijama, to je vrlo blisko odlasku sa ove planete. Na svu sreću ja to nisam doživeo i niko od moje dece. Imam možda jedno negativno iskustvo koje je pomoglo. Moji otac i majka su bili razvedeni, a 13 godina su živeli zajedno i radili zajedno. To je jedna moja trauma iz detinjstva. Žao mi je dece i mene što prolazimo kroz to. Foto: ATA images

Postoji li šansa za novu ljubav?

- Neće se desiti da se bezrezervno nekome predam kao njoj. Da neka druga žena može da se useli u moj život, može, verovatno, ne pada mi na pamet da ostanem sam. Sa druge strane, neće to biti brakom vezano, nekim suživotom i to je to.

