Poznata kao pevačica koja pravi iznenađenja, pevala je na krovu, kamionu i uvek je rada da ispuni želje slavljenika, a slabo je poznato da je Stanojka Mitrović Ćana u karijeri preživela pravi pakao.

Na splavu gde je trebalo da nastupi desila se tragedija, trojica mladića je stradalo.

Povređeno je oko 50 ljudi, a o tom događaju koji joj je promenio život Ćana je po prvi put progovorila i otkrila sve detalje nesreće.

- Nikada više posle toga nisam otišla ni na jedan splav. Da li je to moralo da se desi ili ne… Mnogo mi je teško, to se desilo 2000. godine. Dakle, pre 24. godine, ali sećanje je sveže kao da je juče bilo. Troje ljudi je izgubilo život, 48 ljudi je završilo sa težim telesnim povredama… Plus ne znam koliko ih je bilo sa lakšim telesnim povredama. Naravno, splav je zatvoren – počela je priču Ćana. Foto: ATA images

Umesto 400 ljudi, na splavu je bilo oko 600. Konstrukcija nije mogla da izdrži opterećenje, pukla je i tada je počeo pakao:

- Bilo je isto kao na Titaniku. Taj vrisak… Među gostima su bili i momci iz Republike Srpske, koji su bili prvaci u plivanju. Jedan od njih je išao da spasava ljude, on je stradao. Neplivači su ga vukli. Stradalo je i dvoje ljudi u ozbiljnijim godinama…

U trenutku kada je splav počeo da tone i kada je krenuo metež, Ćana nije ni bila svesna šta se dešava.

- Videla sam da su se ljudi uznemirili, ali nisam bila svesna šta se dešava. Pomislila sam da se neko potukao, pa da zato ljudi izlaze sa splava. Trebalo je da nastupim posle kolege, čekala sam da on završi nastup. Bilo je tu dosta dece, slavio se rođendan, mnogi su porodično došli… I u tom trenutku, neko iz mase me je pitao šta čekam, zašto ne izlazim kad splav tone… Bukvalno su me ugurali u taj stampedo. Most, koji je mogao da izdrži dvadesetak ljudi, pukao je svi smo upali u vodu koja je tu oko splava bila od četiri do šest metara – priča pevačica.

Kaže da u tim trenucima ne pomaže ni to što znate da plivate: Foto: Printskrin/Jutjub/Suzanin izbor

- Ne vredi, jedan vas vuče za glavu, drugi za kosu, za ruke, noge… Ja sam bila u vodi, držala sam se za neku gredicu od tog mosta. Obala je blizu, nekoliko metara, ali u tom trenutku je i deset santimetara daleko. Na svu sreću, video me je neki dečko, pružio mi je granu, neku dasku i privukao me je do obale.

Čim se dokopala kopna, Ćana je pozvala policiju. Spasioci su stigli, kako priča, brzinom munje.

- Da oni nisu brzo stigli, Bog sam zna šta bi se još desilo, uradili su veliku stvar - ističe pevačica. Foto: ATA images

Od tog dana, Ćana nikada više nije kročila na bilo koji splav, niti ima nameru da se odazove pozivima da gostuje na takvim mestima.

Ispričala nam je da joj je jedan susret na putu obeležio ceo život i zašto su roditelji morali da joj daju ime Stanojka. U emisiji “U ringu” koja se emituje na Alo! Jutjub kanalu svakog petka u 20 sati možete i da čujete koje nepristojne i ponižavajuće ponude dobijaju pevači tokom nastupa u inostranstvu.

Pevala sam na kamionu, sledeće je da iskočim iz torte.

Za dobru atmosferu spremna je da uradi sve, pa čak i da peva na kamionu. Skoro sva prevozna sredstva koristila je kao binu, od kočija pa do limuzina, Zbog toga je, pored nadimka “kraljica veselja” dobila još jedan: “Ćana iznenađenje”. Na pitanje da li planira i iz torte da iskoči i zapeva, Ćana je odgovorila:

- Sve je moguće. Leto dolazi, puno je veselja na repertoaru. To ne smišljam ja. Moje je da prihvatim ili ne prihvatim to što je ponuđeno. Lepo je kada su ljudi zadovoljni, srećna sam kada mogu da im ispunim želju.

(Alo)

