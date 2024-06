Stotine netaknutih amfora otkriveno je 90 kilometara od severne obale Izraela na dubini od 1.800 metara.

Izraelska uprava za antikvitete (IAA) kaže da ovo otkriće sugeriše da su mornari iz tog perioda koristili položaj sunca i zvezda za navigaciju, piše Bi-Bi-Si.

Olupina je pronađena tokom rutinskih istraživanja nafte i gasa.

Prema IAA, to je najstarija pronađena olupina u regionu. Brod je verovatno potonuo tokom oluje ili zbog napada pirata.

- Ovo otkriće nam otkriva kao nikada pre navigacijske veštine drevnih plovila - rekao je DŽejkob Šarvit, šef pomorske jedinice IAA. On je dodao da to pokazuje da su naši preci mogli da preplove Sredozemno more, a da ne vide obalu na horizontu.

- Sa ove geografske tačke vidljiv je samo horizont. Verovatno su koristili nebeska tela za navigaciju - rekao je on. Foto: Israel Antiquities Authority

Teret su uočili roboti naftne kompanije Energean, koja je u blizini izraelske obale tražila potencijalne nove izvore energije.

- Kamere su snimile ono što je izgledalo kao velika gomila vrčeva nagomilanih na morskom dnu - rekao je Karnit Bahartan iz Energeana.

Samo dve amfore - za koje se veruje da su ih koristili Hananci koji su živeli na području koje se proteže od današnje Turske do Egipta - uklonjene su pomoću posebno dizajniranih alata, kako se ne bi uznemirili preostali artefakti.

Bahartan kaže da je njihovo otkriće „zaista senzacionalno“. On je rekao da postoje još samo dve poznate olupine teretnih brodova iz kasnog bronzanog doba u Sredozemnom moru, a oba su pronađena relativno blizu turske obale korišćenjem normalne ronilačke opreme.

- Na osnovu ova dva otkrića, do sada je akademska pretpostavka bila da se trgovina u to vreme obavljala plovidbom od luke do luke i da se brodovi nisu udaljavali daleko od obale - rekao je dr Bahartan i dodao:

Foto: Israel Antiquities Authority

- Otkriće ovog broda sada menja naše celokupno razumevanje drevnih pomorskih sposobnosti. To je prvo koje je pronađeno tako daleko od kopna.

Očekuje se da će plovila biti izložena ovog leta u Nacionalnom kampusu za arheologiju Izraela u Jerusalimu.

BONUS VIDEO: