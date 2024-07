Jedan je od retkih koji je "kasno" upisao Akademiju.

Foto: Igor Marinković

- Mene je profesor Milenko Maričić pozvao da polažem prijemni, iako sam mu ja rekao da sam mator za to jer imam 20 godina, na šta je on dodao samo: "Auuu"... LJuba Tadić je tada rekao: "LJudi, primite Ćustića, mator je on za ovo, za njega nema vremena mator je, a talenat je, ovi ostali mogu da dođu još pet puta - nasmejao se glumac.

Ćustić je takođe otkrio da njegova upornost i ljubav prema glumi mnogima nije bila jasna. Foto: V. Danilov

O toj ljubavi svedoči i anegdota iz SKC-a.

- U SKC - u, igrana je "Šovinistička farsa", ja sam tamo redovno dolazio i posle sedmog gledanja prišao mi je glumac i pitao me šta tražim tu i da li učim tekst. Rekao sam mu: "Ne, ali uživam u vašem izvođenju", na šta je od odmahnnuo glavom i prokomentarisao: "Budala" - otkrio je Slobodan gostujući u emisiji "Sceniranje".

