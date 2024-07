Dok domaća javnost bruji o objavi Radoša Bajića, koji je na Instagramu direktno prozvao kolegu i nekadašnjeg dobrog prijatelja, Lazara Ristovskog, glumac ne mari već uživa sa svojom 39 godina mlađom izabranicom.

Lazar se provodi u Berlinu sa glumicom Anicom Lazić, čime se mlada glumica i pohvalila na Instagramu.

- Moja dva Lazara, Berlin ‘24", napisala je Anica u opisu niza fotografija koje je objavila, a na kojima uživa s glumcem i svojim bratom.

Pored ove objave, Anica je sa svojim pratiocima na Instagramu podelila i fotografiju sa aerodorma na kojem je po svemu sudeći sa Ristovskim. Foto: Instagram printskrin/anicalazicofficial

Podsetimo, Radoš Bajić podigao je danas buru na društvenim mrežama kada je otkrio da Lazar Ristovski "više nije onaj čovek koga je poznavao".

- On iz Ravnog Sela, ja iz moje Medveđe. Hodamo i jedemo šta se našlo. On grize jabuku, ja parče kifle, pa razmenjujemo kao braća. Sve to pre pola veka, na beogradskom asfaltu ispred Skupštine. ... Nas dvojica, čisti, mladi, i visoki kao jablanovi, studenti glume i najbolji drugovi. Noć, dan bez prestanka, uvek i svuda zajedno. Vreme oskudnosti i siromaštva, ali i idilična priča o večnom zavetu, o drugarstvu, časti i poštenju... - napisao je Radoš

Ristovski je reagovao na objavu svog kolege rečima:

- Nemam komentara na te gluposti. Izvinite, doviđenja - kratko je poručio Ristovski za Telegraf.

