Željko je ostavio poruku u jednoj od Fejsbuk grupa posvećenoj letovanju u Grčkoj i ispričao šta mu se desilo.

"Danas sam bio na plaži Aliki na Tasosu. Obratite pažnju na uslugu. Pokušavaju da prevare. Kažu 15 evra a bude 50 evra set ležaljki. Plus, troduplo naplaćuju uslugu hrane u baru, bez da ujedno kažu tačnu cenu pre poručivanja", upozorio je on.

Vrlo brzo su se javili i drugi Srbi sa grupe Grčka info koji su posvedočili da je sve što je Zlatko rekao istina kao i da su se sami našli u sličnoj situaciji. Foto: Profimedia

"Plaža je prenatrpana ležaljkama, ne može čovek pošteno da prođe među ležaljkama. Generalno, na celom Tasosu su velike gužve, bar je tako bilo pre par godina... A za ležaljke "šišaju"...",, piše u jednom komentaru, a u drugom stoji kako im se slično desilo u Stavrosu u jednom baru na plaži.

"Kada smo došli jedan zaposleni na ulazu nam je rekao da je set ležaljki 50 evra. Na moju reakciju da mi je skupo i da ne želim prišao mi je njihov menadžer i objasnio kako je "engleski jezik njihovog radnika loš" i da nije 50 već 15 evra. Prihvatam. On se okreće i odlazi a onaj isto radnik mi kaže da sačekam nekoliko trenutaka. Kada je menadžer otišao on mi onda govori da su ležaljke ipak 20 evra a ne 15. Naravno da smo se okrenuli i otišli jer nije stvar u 5 evra nego u očiglednom vaćarenju. Srećom otišli smo do obližnjeg bara Ecsauzua kod Zvezdana koji je živa legenda. Priča srpski, jako ljubazni a pritom je dovoljno da se uzme makar jedno piće. Dobro proverite i za cene pitajte unapred. U svakom žitu ima kukolja, nisu svi isti", piše jedan Ivan.

Ima i onih koji su napisali svoje utiske o samom Tasosu i dodali da je ta konkretna plaža uvek bila "problematična".

"Da, da zaposleni na Aliki plaži su blago rečeno jezivi. Šteta za tu plažu što su takvi zaposleni i što je natrpana ležaljkama. Inače je mnogo lepa priroda, boja vode i ima da se šeta do nekih iskopina pored vode. Vredi videti", piše jedna naša turistkinja.

