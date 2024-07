Pevačica Rada Manojlović karijeru je počela u muzičkom takmičenju Zvezde Granda, u kojem se takmičio i Milan Stanković, s kojim je kasnije bila u emotivnoj vezi.

Par je nakon raskida ostao u bliskim odnosima, a većinu informacija o pevaču koji je u jednom trenutku navodno rešio i da se zamonaši, medijima prenese upravo njegova bliska prijateljica Rada.

Nedavno je Saša Popović ispričao i da nikada nije saznao razlog zašto je Milan Stanković rešio da napusti Grand, ali da je "penale" za njegov odlazak pre isteka ugovora, platila upravo Manojlovićeva. Foto: ATA images

- Jedno pre podne je zakazao sastanak i došao kod mene u kancelariju. Rekao mi je: 'Direktore, ja neću više da budem u Grandu, hoću da raskinem ugovor'. Pokušao sam da ga uverim da greši, ali je insistirao na raskidu. Rekao sam mu da ne može tek tako i da ugovor može da se raskine po klauzuli da plati, i to je to. Na svakih šest meseci je uplaćivao 10.000 evra, i to nije on uplaćivao nego Rada Manojlović. Regulisano je tada jer je ona platila 50.000 evra za njega. Tada je raskinuo ugovor i krenuo svojim putem. Ni dan-danas mi nije jasno zašto je to uradio. Nikad mi to nije obrazložio. Nikad nije došao i rekao: 'direktore, ja neću da budem zbog toga i toga', pričao je svojevremeno Popović za "Kurir".

- Saša Popović je ispričao to. Ja to ne bih komentarisala. Ako sam o tome ćutala još od 2010. ne bih ni sada ništa da kažem. Foto: ATA images

Rada je za "Blic" ispričala i gde je i šta sada radi Stanković:

- Sa Milanom se čujem nekad često, nekad ređe. Ima on svoje momente kada je tako negde pa ne može čovek da ga uhvati ni za početak ni za kraj. Ali, uvek kad je nešto bitno, naravno da se čujemo, on je tu za sve. Oko albuma uvek me iskreno posavetuje, novi album mu je prelep, ima jedna pesma koja mu se posebno sviđa, a kakvu niko ne očekuje od mene.

BONUS VIDEO: