Sumnjali su u njih, a oni su pokazali da su gotovo uvek tu - na podijumu. Ovoga puta na samom vrhu, treći put zaredom na olimpijskim takmičenjima. I to, da bude još slađe, trijumf nad velikim rivalima - reprezentacijom Hrvatske.

Vaterpolo reprezentacija Srbije je nastavila nestvaran niz: iako se desila smena generacija, a "sedmorica veličanstvenih" su napustila državni tim posle drugog uzastopnog olimpijskog zlata, osvojenog u Tokiju 2021, ponovo su naši "delfini" došli do zlatnih medalja na Olimpijskim igrama: Hrvatska, aktuelni prvak sveta, je u finalu Igara u Parizu pobeđena rezultatom 13:11, čime je srpski tim pokazao da mu u ovom sportu nema ravnih. Foto: Profimedia

Od početka do kraja utakmice su pritisnuli rivale i nisu popuštali - pogotovo u odbrani. Nervirao se hrvatski selektor Ivica Tucak, ništa mu nije polazilo za rukom, a taktičke zamisli su padale pred nepokolebljivim srpskim blokom.

Pri rezultatu 6:2, kada se srpska reprezentacija odlepila prvi put, selektor Hrvatske je pozvao tajm-aut i dobrano iskritikovao svoje vaterpoliste.

Foto: Profimedia

- Momci, nemojmo se za****at, koji nam je... Počeli smo sami sebi pucati u nogu - poludeo je Tucak.

Na svu sreću (zapravo, ne hvala sreći, nego hvala reprezentativcima Srbije), veliki stručnjak nije uspeo da probudi grogiranu četu i zlato je na grudima naše čete.

Selektor hrvatske vaterpolo reprezentacije, Ivica Tucak posle utakmice čestitao je vaterpolistima Srbije.

- Nemam šta da kažem sem da čestitam Srbiji koja je danas bila fantastičan tim i zaslužila pobedu, čestitam iz srca. Mi nismo bili pravi, loše smo igrali. Iz onako loše odbrane nismo mogli ni da napadamo, brzo su napravili prednost u golovima i to te baci u depresivno stanje. Nisi siguran, nema one fluidnosti u igri koja je potrebna za trofej. Teško je reći. Treba pričati o njihovom kvalitetu, Mandića smo dobro pokrivali, mislim da je bio dobar skauting. Video sam u mom timu mir, ali falile su nam dve tri odbrane. Onaj gol na 2:1 za Srbiju kad im je ispala lopta je znak. Klonuli smo, videlo se u napadu, šutirali smo isforsirano na blokove, dobra odbrana daje kredit u napadu, a mi je nismo imali. Golman ne znam koliko je imao odbrana, danas je bio najbolji golman na svetu i čestitam mu - rekao je Tucak.

Uloga favorita se nije dovodila u pitanje, želeli smo zlatnu medalju, mogu samo da čestitam svojim igračima koji su na trećem uzastopnom velikom takmičenju igrali finale.

- Nema to veze, znali smo da smo igrali protiv jedne sjajne reprezentacije koje smo pobeđivali u poslednje vreme. Želeli smo ovo zlato više nego iko, ali kada ovako nema odbrane, nema ni igre, nema osmeha. Osvajaju se zlato i bronza, ne srebro. Najtužniji sam čovek na svetu, tužan sam i trebaće vremena. Puno je bilo grešaka, van svega što radimo, neke sitnice koje vi ne primetite. Sve je povezano sa prva tri minuta utakmice, mi smo prvu četvrtinu izgubili 5:2, igraš finale i to ti se desi. Probali smo da se čupamo, ali jednostavno danas nije bilo do nas - rekao je Tucak.