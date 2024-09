Međutim, malo mu se zakomplikovalo zdravstveno stanje, pa je Saša odlučio da ne ide na fizikalne terapije po banjama u Srbiji, već je rešio da ode u inostranstvo i tamo se oporavi u potpunosti.

NJegove najbliže iznenadilo je to što je, kako za "Star" otkriva izvor blizak porodici Popović, Saša saopštio supruzi Suzani Jovanović da je testament koji je napisao pre par godina navodno izmenio.

- Koliko znam, Saša je pre nekoliko godina sastavio testament, ali o tome nije nikome pričao tada. Nedavno se pokrenula neka tema i on je Suzani rekao da je sa advokatom sastavio nov ugovor. Suzana je poludela i pitala ga da li je normalan da stalno sastavlja nove testamente i da joj nije jasno zašto se oko toga uopšte opterećuje i time sluti na loše - otkriva izvor blizak Saši i Suzani, pa dodaje: Foto: Sarić S./ATA images

- Saša je veliki radnik i on je pokrenuo dosta poslova i sada dok je na fizikalnim terapijama ramišlja kada se oporavi šta će sve da radi. NJemu mozak nikad ne odmora, on je jako fokusiran na posao. Suzanu je to malo naljutilo kada je čula, a onda mu je rekla da ne priziva loše i da nije trebalo da sastavlja testament uopšte, a kamoli sada da pravi novi. Međutim, kada joj je obrazložio zašto je to uradio i da od tada on miornije spava, ona je popustila i rekla mu da ga razume. Saša je u testament ubacio i neke bliske prijatelje, te želi da nakon što ga ne bude bilo pojedini dobiju po roleks, jer on ima kolekciju satova, nekima želi da ostavi i deonice, jer je siguran u njihova poslovanja, zna on dobro šta radi i zbog čega - zaključuje izvor za "Star".

