NJegova emocionalna veza sa ovim prostorom, kao i iskrena ljubav prema narodu koji tamo živi, ogleda se ne samo u njegovom prisustvu, već i u pesmama koje stvara.

U razgovoru u emisiji "Kec na jedanaest" na televiziji K1 je podelio svoje duboko lične doživljaje i razloge zašto je odlučio da svoju novu pesmu posveti Metohiji. Pored toga, osvrnuo se na značaj očuvanja kosovskog melosa, odgovorio kritičarima, i podelio kako se oseća nakon svakog boravka na Kosovu i Metohiji. Foto: ATA images

- Metohija je bolna rana Kosova i Metohije i Srbije. Stalno sam tamo i obilazim sve. Svuda gde ima petoro ili šestoro dece, ja idem da ih obiđem, da pevamo zajedno. Pre nego što sam snimio 'Metohijo, moja avlijo', počeo sam drugu pesmu prvo, koja se zove 'Prizrenska svadba', ali negde kada smo završili, osetio sam da imam dužnost da snimim prvo pesmu za Metohiju. Često sam u Velikoj Hoči, Metohija se slabo spominje po pesmama, a Hoča nema svoju pesmu, mnogo dece i radosti ima. To je posebno mesto i najsvetije mesto u Evropi, devet crkava i četiri crkvišta, između 12. i 15. veka - rekao je Milan Vasić i dodaje:

- Postoji razlog zašto je sve tu pravljeno, a ima veze sa Nemanjićima, carom Dušanom, ima jako istorije. Ja na KiM, idem sebe napunim energijem, ali dođem iscrpljen odande. Razumem da me vole dece od sedam, deset, petnaest godina, ali kada odem u vrtić, gde deca imaju po dve godine. Oni su svuda oko mene, grleme za noge, znaju reči moje pesme. Radim sve to zbog njih, sve je to tako čarobno. Verujem da ne radim sve to sam, neko je mene gore odozgo, poslao da to radim tamo, jer kako sam počeo da se bavim Kosovom, a to je pre jedno četiri godine, nikada toliko slobodnog vremena nisam imao. Uvek sam radio, imao sam možda slobodno po tri dana, sada imam 20 i odmah idem dole, čim saznam raspored. Nešto me tera tamo i mnogo mi je lepo. Moja



Foto: ATA images

cela familija je dole - kaže Vasić.

- Ovo što radim, nisu samo pesme i spotovi. Pesme služe da sačuvam kosovski melos, a spotovi da slobodno mogu da kažem i edukujem mlade ljude. Mnogi ne znaju šta je Kosovo i Metohija. Srpska istorija je tamo i želja mi je da im pokažem, lepote KiM, a sa druge strane da nakon što vidite te lepote, odete i posetite Kosovo i Metohiju.

Poseta Kosovu i Metohiji, prema rečima Milana Vasića, pruža potpuno drugačiji pogled na život u ovom kraju nego što se često prikazuje u medijima.

- Kada odete na Kosovo i Metohiju, ne vidite tugu ili patnju kod dece, jer je narod oguglao na te stvari. Ako gledate televiziju, verovatno nećete otići na Kosovo, ali ako pratite moje emisije, spotove i objave na Instagramu, sigurno ćete poželiti da posetite. Narod tamo vodi svoj život – imaju vinograde, maline, a deca su tu, vesela i puna života. Kada me vide, njihova sreća je neverovatna. Sve je to prelepo. Bog me stvorio da volim ljude i da uvek imam vremena za njih. Iako je teško slikati se sa sedamsto ljudi odjednom, svakome se trudim da pružim nekoliko sekundi i ispunim im želju. Da ste videli koncert u petak uveče, sve bi vam bilo jasno - rekao je naš popularni glumac. Foto: ATA images

Na dan kada je pored slave Svetog Arhangela rođen i car Dušan, održao se i poseban koncert Milana Vasića u manastiru u Prizrenu.

- Nisam ni znao da je, pored slave Svetog Arhangela, na taj dan rođen i car Dušan, a baš tog dana održao se i koncert. Sve ima svoju simboliku. Drago mi je da od 1999. godine do tog dana nikada nije bilo više ljudi u manastiru.

U spotu "Metohijo, avlijo moja", glavna uloga pripala je Mirki Vasiljević. Milan Vasić je otkrio i razlog zbog kojeg je odlučio da svoju koleginicu uključi u svoj projekat.

- Mirka u mom spotu predstavlja Metohiju iz nekoliko razloga. Prvo, ona je prelepa, kao što je i Metohija. Drugo, Metohija je plodna zemlja, a Mirka, sa četvoro dece, nema mrlju u karijeri. Ona je čista, dobra majka, supruga i prijateljica, i zaslužuje da bude predstavljena kao Metohija.

(Mondo)

BONUS VIDEO: