Na društvenoj mreži TikToku pojavio se snimak gde ona otkriva tajnu svog mladolikog izgleda i kako uspeva da u osmoj deceniji ostane tako vitalna i sačuva svoje zdravlje.

- Pušim 50 godina, ali sam i dalje zdrava krava. Ne pijem lekove i nemam nikakve intervencije ni unutra ni spolja, ali se molim Bogu. Idem u crkvu i trudim se da budem bolja od sebe, a umem da budem rđa kakvu zemlja ne drži, pa se kajem. Kajem se, a molitva me leči. Ne razboljevam se, 71 godinu imam, a kijavicu nisam imala 30 godina - rekla je glumica.

- Razmišljala sam o tome da se zamonašim. Međutim, mora čovek da bude svestan svojih nemoći. Ja nemam moć poslušanja, to je veliki dar, a ja sam bila buntovnica u mladosti. Ali postoji nešto u kreativnom biću krajnje neposlušno. Da ne bih i ja dobijala batine, jer niko meni drugi ne treba da me kažnjava, sama to najbolje činim, prestala sam da maštam o monaškom životu - rekla je Tanja za "Gloriju" osvrćući se na svoju veru u kojoj pronalazi snagu i utehu.

Nedavno je izjavila da uživa u penziji i da igra po Srbiji svoju predstavu "Uspomene Sare Bernar".

- Leto provodim na moru. Uživam da igram Saru Bernar, a dobili smo poziv za gostovanje u Kanadi. To je za mene nešto posebno. Puno igramo tu predstavu svuda po bivšoj Jugoslaviji. Bili smo na Kosovu i Metohiji i u Sarajevu. Pozorište, to vam je, dete moje, jedan drugi svet - rekla je glumica, prenosi Kurir. Foto: ATA images

Umetnicu gluma u serijama i filmovima više ne zanima, već ostaje verna pozorištu. Trenutno radi na mjuziklu "Balkan ekspres" a reditelj Darijan Mihajlović rekao je da je Tanja najjača spona između predstave i istoimenog filma i zbog toga ima poseban značaj za ceo ansambl.

