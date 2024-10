Drama je krenula kada je Seka komentarisala Cecu, a onda joj poručila kako bi trebalo da izgleda skuplje i bolje, te da takva zvezda zaslužuje samo najbolje ljude oko sebe.

Ceca se kao i obično nije oglašavala, ali su to za nju uradili bliski ljudi i saradnici. Prvo se pevačicin frizer Stevan obratio Aleksićevoj pretećim storije u kom je između ostalog pisala:

- Zamolio bih te da me ne diraš, jer ako ja tebi budem uzvratio smršaćeš 20 kilograma za pet dana. Foto: ATA images/A. Ahel

Odmah potom je i Marko Đedović rekao šta misli o svemu, te je Seku izvređao iznevši teške uvrede i ponižavajuće izjave na njen račun (više o tome pročitajte na OVOM linku).

A kada je sve krenulo?

Odnosi među dvema pevačicama nisu oduvek bili zategnuti. One su se pre dosta godina, hvalile, podržavale, a neretko su i pozirale pred kamerama istačući kako je njihovo poštovanje na estradi jedno od retkih.

Ipak, ruže nisu cvetale doveka, a o razlogu njihovog prvog sukoba nije mnogo poznato. Taj se sukob odigrao se u tišini, o tome nijedna nije želela da govori, a s vremena na vreme ipak bi se oglasile i zaboravivši na sve jedna drugoj čestitale važne događaje. Ipak, sukob je kulminirao posle smrti njihovog višegodišnjeg prijatelja Saše Vidića, sa kojim Ceca tada već neko vreme nije bila u kontaktu. Foto: N. Fifić/ATA images/TV K1 printskrin

Kada su je novinari pitali da to prokomentariše, Ceca je samo prošla pored njih, a onda se oglasila Seka i kako mnogi smatraju indirektno prozvala koleginicu statusom na "Tviter", sadašnjem "Iksu":

- Pojedine persone treba da nauče šta je saosećanje i savest, da nauče šta je poštovanje prema nekome ko je preminuo, ako ste barem malo pravi vernici, a ne mehanički - napisala je. Foto: ATA images

- Neću nikada otkriti kome je to bilo upućeno. Nikada neću razumeti ljude koji su u veri, a kad treba to da pokažu, oni to ne urade. Budi vernik i praštaj - podvukla je Aleksićeva, a na pitanje da li je zapravo mislila na Cecu Ražnatović, ona je odgovorila, a preneo je Story:

- Ne zanima me i ne interesuje me to. Pitajte te što spekulišu! Sašina smrt je za mene bila šok, čula sam se s njim desetak dana pre, planirali smo da pravimo neke stajlinge za mene. Teško mi je, iznenada se to desilo, pamtiću ga po veselom duhu. Prozivao je on čitavu estradu, pa i mene, ali sam sve praštala.

(Kurir)

