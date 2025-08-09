Marija Savić Simić, dugogodišnja direktorka modne agencije "Forma Viva", preminula je pre dva dana, a tužnu vest potvrdila je voditeljka Biljana Obradović, koja se od nje oprostila emotivnim rečima (više o tome pročitajte na OVOM linku).

NJen suprug Dragan je obavestio javnost kada će se Marija biti sahranjena. Foto: Instagram printskrin/zarjok

On je na društvenim mrežama napisao da će Marija na večni počinak biti ispraćena na Novom groblju u Beogradu. Foto: Fejsbuk/Marija Savic Simic

- Dragi prijatelji, sa neizmernim bolom moram da vas obavestim, da je moja voljena Marija juče preminula. Sahrana će se održati na Novom groblju u ponedeljak, 11.8. u 13 i 30. NJen suprug Dragan - stoji u saopštenju koje je objavio na njenom Fejsbuk profilu.

Preminula je dan pred svoji rođendan

Inače, drugarica Marije Savić Simić na svom Instagram profilu napisala je uz oproštajne reči da je ona preminula dan pred svoj rođendan. Foto: Instagram printskrin

- Dan pred svoj rođendan preselila se jedna predivna duša u carstvo nebesko. Putuj Maro, neka tvoja duša lako nađe put u carstvo nebesko - napisala je njena poznanica na društvenim mrežama.

