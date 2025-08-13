Ešli Bajden, ćerka bivšeg američkog predsednika DŽoa Bajdena, podnela je zahtev za razvod braka od plastičnog hirurga Hauarda Krina. U braku su bili više od 13 godina, prenosi "New York Post".

Foto: Profimedia

Zahtev je podnela na Opštinskom sudu u Filadelfiji, u ponedeljak. Istog dana je objavila fotografiju na Instagram storiju na kojoj je šetala kroz park, pokazujući palac prema gore. Uz fotografiju je objavila Bejonsinu pesmu "Freedom". U ponedeljak je objavila i citat kojim je poručila: "Novi život, novi počeci znače nove granice. Novi načini postojanja koji neće izgledati niti zvučati kao što su pre."

Hauard je Ešli zaprosio 2011. godine, nakon što je dobio DŽoovu dozvolu. "On je onaj pravi. I dobija đavolski dobru ženu", rekao je ranije bivši predsednik SAD. Godinu dana nakon veridbe se par venčao u Grinvilu u Delaveru, pred 200 zvanica. Foto: Profimedia

Ešli je spomenula svoje venčanje u javnosti kada je predstavljala svog oca na Demokratskoj nacionalnoj konvenciji prošle godine. "U to vreme je moj otac bio potpredsednik, ali je bio i otac koji je doslovno organizovao ceo prijem. Vozio se okolo u svom John Deere terencu, aranžirao cveće i usput je bio vrlo emotivan", rekla je ona.

Krin je, inače, otorinolaringolog i plastični hirurg u bolnici "Thomas Jefferson University Hospital" u Filadelfiji, a par je pre razvoda živeo u tom gradu. Nemaju zajedničku decu.

(Kurir)

